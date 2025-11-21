SV Newroz Hildesheim und Ex-Profi Justin Eilers haben sich getrennt

Der SV Newroz Hildesheim hat die einvernehmliche Trennung von Angreifer Justin Eilers bekanntgegeben. Der frühere Drittligaspieler war im Sommer mit hohen Erwartungen vom TSC Vahdet Braunschweig zum Landesligisten gewechselt. In zwölf Einsätzen erzielte er vier Tore, konnte gemeinsam mit der Mannschaft jedoch nicht die gewünschte Stabilität erreichen.

Newroz tat sich in den ersten Wochen der Saison schwer, seinen Rhythmus zu finden. Nach einem holprigen Beginn folgte zwar eine kurze Phase der Verbesserung, doch der gewohnte Halt im Spiel kehrte nicht dauerhaft zurück.

Verein betont Wertschätzung

Der Tabellenvierzehnte machte auf seinem Instagram-Kanal deutlich, dass die Trennung ausschließlich sportliche Gründe habe. „Uns ist es wichtig zu betonen, dass diese Trennung keineswegs negativ oder persönlich zu verstehen ist“, erklärte der Verein. Zudem würdigte Newroz den Einsatz des Angreifers. „Wir bedanken uns aufrichtig für seinen Einsatz, auch wenn es sportlich für beide Seiten nicht so verlaufen ist, wie man es sich erhofft hatte“, hieß es weiter.