SV Newroz Hildesheim trennt sich von Adem Cabuk

– Foto: Slavik Siabandov

Beim SV Newroz Hildesheim ist es zu einem Wechsel auf der Trainerposition gekommen. Nach der jüngsten Niederlage gegen den HSC BW Tündern hat Adem Cabuk den Verein aus privaten Gründen um die Auflösung seines Amtes gebeten. Die Verantwortlichen kamen diesem Wunsch nach, obwohl intern der Plan bestand, die laufende Saison gemeinsam zu Ende zu führen.

Cabuk hatte die Mannschaft ursprünglich in einer sportlich anspruchsvollen Lage als Interimstrainer übernommen. Aus der zunächst kurzfristigen Lösung entwickelte sich eine längerfristige Zusammenarbeit, in der er die Verantwortung in einer Phase mit zahlreichen personellen und strukturellen Veränderungen trug. Die Mannschaft befindet sich weiterhin in einem Prozess der Neuausrichtung, in dem es trotz zwischenzeitlich ordentlicher Ansätze nicht gelang, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Für den Verein rückt nun die Stabilisierung der sportlichen Entwicklung in den Mittelpunkt. Sowohl das Team als auch das Umfeld stehen in der Pflicht, die aktuelle Situation realistisch einzuordnen und die notwendigen Schritte zur Festigung der Mannschaft einzuleiten.