SV Newroz Hildesheim kämpft gegen die schwierige Ausgangslage

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Für den SV Newroz Hildesheim steht am Mittwochabend das nächste wichtige Heimspiel im Abstiegskampf der Landesliga Hannover an. Am 31. Spieltag empfängt der Tabellen-14. den viertplatzierten 1. FC Wunstorf, der weiterhin zu den formstärksten Mannschaften der Liga zählt. Anstoß ist um 19 Uhr auf dem Sportgelände des SC Harsum.

Die Ausgangslage für die Gastgeber bleibt äußerst schwierig. Nach 28 Spielen hat Newroz erst 25 Punkte gesammelt und liegt damit zehn Zähler hinter den Nichtabstiegsplätzen. Bei nur noch wenigen ausstehenden Begegnungen sind die Möglichkeiten auf den Klassenerhalt stark eingeschränkt, rechnerisch besteht jedoch weiterhin eine Chance.

Der Verein betont dennoch, dass sich die Mannschaft in den verbleibenden Partien mit großem Einsatz präsentieren wolle. Nach einer insgesamt enttäuschenden Saison soll zumindest ein versöhnlicher Abschluss gelingen. Gleichzeitig richtet sich der Blick darauf, sich mit engagierten Auftritten von den eigenen Anhängern zu verabschieden und bis zum Saisonende um jeden möglichen Punkt zu kämpfen.