SV Newroz Hildesheim gewinnt Testspiel in Bovenden

– Foto: Newroz

Der SV Newroz Hildesheim hat ein Freundschaftsspiel beim Bovender SV mit 2:0 gewonnen. Bei sonnigem, aber kaltem Wetter zeigte die Mannschaft am Sonntagmittag vor allem in der ersten Halbzeit eine konzentrierte und reife Leistung und setzte sich auf dem kleinen Kunstrasenplatz verdient durch.

Die Tore für Newroz erzielten Kamil Jermakowicz zum 1:0 sowie Khalil Seblene, der mit einem sehenswerten Solo auf 2:0 stellte. Nach dem Seitenwechsel wurde viel gewechselt, wodurch der Spielfluss zunächst etwas verloren ging. In den letzten 20 Minuten kam Newroz wieder besser in die Partie und erspielte sich mehrere Möglichkeiten.

Ein besonderes Highlight setzte Leo Braun, der als zweiter Torwart einen Elfmeter des Bovender SV stark parierte. Überschattet wurde die Szene von einer Verletzung: Asad Dlakic musste nach dem Foul, das zum Strafstoß führte, mit starken Schmerzen ausgewechselt werden.