SV Newroz Hildesheim feiert Kantersieg –Überragender Retwan Defli Überschattet von zwei bitteren Verletzungen von p.s. · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

svnewroz - Instagram

Der SV Newroz Hildesheim ist erfolgreich in seine Testspielphase gestartet. Am Samstagabend setzte sich die Mannschaft souverän mit 11:1 gegen den Kreisligisten TSV Deinsen durch und hinterließ dabei insbesondere in der ersten Halbzeit einen beeindruckenden Eindruck.

In der ersten Halbzeit zeigte Newroz konzentrierten Kombinationsfußball und hohes Tempo. Herausragender Akteur war Retwan Defli, der allein in diesen 45 Minuten sechs Tore erzielte. Die weiteren Treffer zum 11:1-Endstand erzielten Alban Shabani, Ibrahim Houban, Khalil Seblene, Domenik Wolter und Keanu Brandt. In der zweiten Halbzeit wurde nahezu das gesamte Team ausgewechselt. Die neu formierte Elf benötigte zunächst einige Minuten, fand dann aber ebenfalls zu sicherem Spielaufbau und konnte das Ergebnis souverän ausbauen.

Der Verein wies darauf hin, dass in den kommenden Wochen vor allem an der Fitness einzelner Spieler sowie an Abläufen im Offensivspiel gearbeitet werden soll. Gleichzeitig erinnerte der SV Newroz daran, dass selbst gegen einen Kreisligisten elf Tore keine Selbstverständlichkeit sind. Abseits des Erfolgs gab es auch verletzungsbedingte Rückschläge: Zwei Spieler verletzten sich im fairen Spiel und mussten vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden. Der Verein wünscht beiden eine schnelle Genesung und hofft auf eine baldige Rückkehr auf den Platz.