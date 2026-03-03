SV Newroz Hildesheim dreht Partie in Bruchhausen-Vilsen 3:1-Auswärtssieg nach Rückstand – Houban doppelt beteiligt, Brandt mit Schlüsselszene von red · Heute, 07:34 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der SV Newroz Hildesheim hat beim SV Bruchhausen-Vilsen einen verdienten 3:1-Auswärtssieg eingefahren und damit wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt. Nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit steigerte sich die Mannschaft von Trainer Adem Cabuk deutlich und entschied die Partie im zweiten Durchgang für sich.

Auf schwer bespielbarem Rasen kontrollierte Newroz zunächst das Geschehen, tat sich gegen tiefstehende Gastgeber jedoch schwer, klare Torchancen herauszuspielen. Trainer Adem Cabuk bemängelte ein zu langsames Offensivspiel. Die beste Möglichkeit vor der Pause vergab Erik Henschel. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gerieten die Gäste in Rückstand: Einen scharf getretenen Freistoß konnte Torhüter Antonio Brandt nicht festhalten, Timo Beckedorf verwertete den Abpraller zum 1:0. So., 01.03.2026, 15:00 Uhr SV Bruchhausen-Vilsen SV B-Vilsen SV Newroz Hildesheim SV Newroz H 1 3 Nach dem Seitenwechsel stellte Cabuk taktisch um, was unmittelbar Wirkung zeigte. Newroz agierte nun dynamischer und zielstrebiger. Eine Schlüsselszene ereignete sich, als Brandt mit einer starken Fußabwehr das mögliche 2:0 verhinderte. Im direkten Gegenzug erzielte Ibo Houban nach einem schnellen Angriff den Ausgleich zum 1:1. Nur zwei Minuten später brachte eine scharfe Hereingabe erneut Gefahr: Im Zweikampf zwischen Houban und Beckedorf landete der Ball im Tor, der Treffer wurde als Eigentor gewertet.