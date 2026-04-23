SV Neuringe stellt neuen Trainer vor

– Foto: SV Neuringe

Der SV Neuringe hat die Trainerfrage für die kommende Spielzeit geklärt: Heinz-Gerd Hemmeke wird zur Saison 2026/2027 die 1. Herrenmannschaft übernehmen. Der dreifache Familienvater aus Neugnadenfeld bringt umfangreiche Erfahrung mit – insbesondere aus mehr als 30 Jahren im Jugendfußball.

Vor seinem Engagement in Neuringe war Hemmeke zwei Jahre lang als Co-Trainer bei Veldhausen II im Herrenbereich tätig. Mit dieser Kombination aus langjähriger Jugendarbeit und jüngster Erfahrung im Herrenfußball soll er beim SV Neuringe neue Impulse setzen.

Der Verein begrüßt seinen neuen Trainer und blickt der gemeinsamen Zeit ab Sommer optimistisch entgegen.

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