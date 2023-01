SV Neunkirchen verlängert mit seinem Trainerteam

Der SV Neunkirchen hat vor und während der Winterpause die Weichen für die Zukunft gestellt. Auch die nächste Runde 2023/24 wird man mit dem momentanen Trainerteam bestreiten. „Wir sind sehr froh mit all unseren Trainern und Spielern gemeinsam unseren erfolgreichen Weg fortzusetzen“, so Christian Wirth, Spielausschussvorsitzender. „Der Verein und das gesamte Trainerteam freuen sich auf eine weitere Zusammenarbeit und erhoffen die gute Entwicklung fortzuführen“, so der 1. Mannschafts-Trainer Florian Müller, Co-Trainer Dennis Eiermann und das Vorstandsmitglied Markus Steck.

Auch bei der 2. Mannschaft setzt man auf Kontinuität und wird mit Trainer Philipp Wagner in seine 2. Runde als Trainer gehen. „Wir freuen uns den bisher erfolgreichen Weg mit Philipp fortzuführen“, so Fabian Zamzau und Richard Dollinger (beide SpA).

Für die Torhüter beider Teams wird auch in Zukunft Torwarttrainer und Spielausschussmitglied Marcel Martin verantwortlich sein, der sich „einfach freut mit den Jungs weiter zu machen“, so Martin.

Zusätzlich haben schon mehr als 95% der Spieler beider Mannschaften für die kommende Runde zugesagt. Als Trainerteam und Verein freut uns dies besonders, da es den eingeschlagenen Weg des SVN mit jungen Spielern, Teamgeist und Spaß am Fußball bestätigt. „Wir sind froh auch in Zukunft mit einem engagierten Trainerteam und mit 2 jungen, sehr engagierten Mannschaften weiter zu machen. Wir wollen unsere Spieler und die Mannschaften weiterentwickeln und freuen uns sehr, dass nahezu der komplette Kader für die kommende Runde zugesagt hat und den Weg mit unserem SVN mitgehen wird“, so Christian Wirth. Zusätzlich befindet sich der SVN aktuell noch in vielversprechenden Gesprächen mit jungen Spielern aus der Umgebung, um den Kader punktuell noch zu verstärken.