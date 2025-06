SV Neunkirchen – Trainer Damen

„Ich habe in den letzten Jahren viele Spiele der SVN-Damen als Zuschauer verfolgt und kenne das Team daher gut. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Bene, Julia, Albi und dem Verein“, so Daniel Roßney.

„Mit Bene und Daniel haben wir es geschafft auch bei unserer Damenmannschaft ein hervorragendes Trainerteam für uns zu gewinnen. Bene hat Erfahrung als Trainer, auch schon im Damenbereich. Daniel kennt das Team sehr gut – und beide sind erfahrene Fußballer, mit entsprechend gutem Fußballverstand. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, so Albert Zimmermann (SpA).

Markus Steck (Vorstandschaft): „Unsere Damenmannschaft ist enorm wichtig für unseren Verein. Deswegen sind wir besonders froh auch hier eine sehr gute Trainerlösung, mit Bene und Daniel, gefunden zu haben. Ich wünsche Euch beiden viel Spaß und Erfolg in eurer neuen Funktion beim SVN. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an Mete Su (Trainer) und Jakob Kluß (Co), die aus persönlichen Gründen nicht weitermachen werden, für den tollen Einsatz und Engagement der vergangenen Jahre“