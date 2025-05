SV Neunkirchen – Spielender Co-Trainer verpflichtet

"Ich kenne Semi schon seit über 10 Jahren, er ist ein positiv verrückter Typ, der uns mit seiner Erfahrung, Ausstrahlung und Ruhe auf sowie neben dem Platz enorm weiterhelfen wird", so Trainer Yves Schäufele

"Semi hat sich die letzten Jahre als Gegner immer sehr positiv gegen uns präsentiert. Als Torhüter, sowie charakterlich. Ich bin davon überzeugt, er passt mit seinem Charakter perfekt zum SVN“, so Christian Wirth (Spielausschussvorsitzender)

Markus Steck (Vorstandschaft): „Mit Semi haben wir eine weitere wichtige Position besetzen können und freuen uns einen der, seit Jahren, besten Torhüter der Landesliga bei uns als spielender Co-Trainer begrüßen zu dürfen“

Zuletzt ergänzt Semijel: "Ich freue mich wirklich sehr auf die neue Herausforderung und die Möglichkeit als spielender Co diese Perspektive einnehmen zu dürfen. Die perfekte Sportanlage, Yves, den ich seit Jahren kenne und Oli, mit seiner Erfahrung, waren die Hauptgründe, dass ich mich für den SVN entschieden habe. Ich bin mir sicher hier als Co viel einbringen, aber auch viel lernen, zu können. Ebenso möchte ich der Mannschaft, den jungen Spielern und dem Verein helfen, auch in den nächsten Jahren, die gemeinsamen Ziele zu erreichen."