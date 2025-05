SV Neunkirchen – Neuzugang im zentralen Mittelfeld

Kim Ebert

Kim Ebert wechselt zum SVN Mit Kim Ebert erhält der SV Neunkirchen einen jungen, ehrgeizigen und vor allem sehr spielintelligenten Spieler. Kim wurde von der U12 bis zur U19 bei der SpVgg Neckarelz ausgebildet, hier war er fast jedes Jahr einer der Kapitäne, zuletzt in der A - Jugend Oberliga. Im Herrenbereich spielte er u.a. in der Verbandsliga beim FC Zuzenhausen und zuletzt beim SV Schwetzingen. Somit konnte Kim schon einiges an Herren Verbands- und Landesliga Erfahrung sammeln.

"Ich habe bereits in der U15 & U16 mit Kim zusammenarbeiten dürfen, der Kontakt ist seitdem nie abgebrochen. Ich freue mich mit ihm einen alten Weggefährten an Board zu bekommen, der genau weiß wie man das Spiel zu lesen hat. Zusammen durften wir schon einige Erfolge feiern, ich hoffe daran können wir anknüpfen", so Trainer Yves Schäufele "Kim ist ein aufgewecktes Kerlchen, mit seiner positiven Art wird er dem Verein und uns als Trainerteam mit Sicherheit einiges geben können. Yves hat mir schon einige positive Dinge von ihm berichtet, darauf gilt es aufzubauen und ihm zu helfen wieder in eine Führungsposition auf dem Platz zu wachsen", so Co Trainer Oliver Mahrt