SV Neunkirchen – Kaderplanung abgeschlossen

Samet Güzel wechselt zum SVN

Der 21 Jahre alte Stürmer, der in der Jugend bei der SpVgg Neckarelz, Karlsruher SC und SV Sandhausen spielte, meinte dazu:

"Ich musste leider 2 Jahre wegen starken Problemen in meiner Hüfte pausieren. Seit ca. 9 Monaten spiele ich aber wieder aktiv und beschwerdefrei in der 2 Mannschaft des SV Hummetroth und trainiere regelmäßig bei der 1 Mannschaft mit. Diese ist in die Hessenliga (Vergleichbar Oberliga BW) aufgestiegen. Obwohl ich hier im Training Spaß habe und auch in der 2., die dieses Jahr auch aufgestiegen ist, an die 20 Tore geschossen habe, sehe ich es als schwierig mich in der 1. durchzusetzen.

Dieses Möglichkeit sehe ich in Neunkirchen definitiv gegeben. Ich kenne Yves noch aus meiner Zeit bei der SpVgg Neckarelz und wir haben uns damals schon super verstanden. Deshalb war ich von der neuen Herausforderung sofort überzeugt und freue mich sehr auf die kommende Saison."