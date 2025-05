SV Neunkirchen – erfahrener Neuzugang für die Defensive

Ismet Sürücü schließt sich dem SVN an

Nachdem wir in den vergangenen Wochen junge Spieler präsentiert haben, folgt mit Ismet Sürücü ein Spieler für die Defensive, der mit seinen 31 Jahren einiges an Erfahrung mitbringt. Fußballerisch ausgebildet wurde Ismet in der Jugend der TSG Hoffenheim und Astoria Walldorf. Sein erstes Jahr bei den Herren spielte er bei der SpVgg Neckarelz in der Landesliga, danach spielte er im Bayrischen, da sein Studium und seine Arbeit ihn nach Ingolstadt führten. Nach seiner Rückkehr nach Obrigheim und Zusage beim SVN schließt sich somit der Kreis in der Landesliga Odenwald.