SV Neuhof vorzeitig Kreisoberliga-Meister

Die Frauen-Fußballmannschaft des SV Neuhof wurde unangefochten Meister in der Kreisoberliga Wiesbaden und feierte ausgelassen den Aufstieg in die Gruppenliga. – Foto: SV Neuhof

Bereits am vorletzten Spieltag sicherte sich die Frauenmannschaft des SV 1895 Neuhof (SVN) vorzeitig durch einen 4:2-Sieg über den Tabellenzweiten SG Hofheim/Flörsheim unangefochten die Meisterschaft in der Kreisoberliga Wiesbaden und den Aufstieg in die Gruppenliga. Damit hat das Team, das mit dem Ziel Meisterschaft und Aufstieg in die Saison gestartet war, die Erwartungen voll erfüllt.

Die Bilanz der Mannschaft, die vom Trainerteam bestehend aus Alex Strauss, Michelle Dörr und Philipp Albien trainiert wird, ist makellos, denn die Fußballerinnen aus Neuhof sind ungeschlagen. Mit 69 Punkten führt der SVN die Tabelle mit 12 Punkten Vorsprung an: 22 meist deutliche Siege und drei Remis wurden bisher verbucht. Auch das Torverhältnis spiegelt die Überlegenheit des Teams wieder: Bisher wurden 107 Tore erzielt und das bei nur 14 Gegentoren. Eine wahrlich stolze Bilanz.