SV Neuhof: Turbostart mit 14 Toren aus zwei Spielen

Nuno Wahlfeldt (im Bild) trifft zweimal gegen Türk Spor bad Schwalbach. – Foto: jwolf.photo

Acht Tore und der zweite deutliche Sieg innerhalb weniger Tage: Der SV Neuhof erwischt einen Traumstart in die neue A-Liga-Saison.

Nachdem das Neuhofer Team bereits am Donnerstag 6:1 bei der SG Hallgarten/Oestrich gewonnen hatte, siegten die Taunussteiner am Sonntag erneut, mit 8:2 gegen Türk Spor Bad Schwalbach. „Die Jungs haben die Belastung super weggesteckt“, sagt SVN-Coach Daniel Labusga.

Drei Neuhofer Treffer durch Benicio Freschi

Nuno Wahlfeld traf bereits in der vierten Minute zum 1:0 und mit weiteren Treffern von Malte Speck (25. Und 38.) und Benicio Freschi (30.) stand es bereits in der 38. Minute 4:0. „Wir sind dann etwas fahrig geworden“, erklärt Labusga. So konnte Ali Akdag in der 45 noch einen Treffer für die Gäste erzielen. Nach der Pause blieb Neuhof die aktivere Mannschaft, sodass Freschi (46. und 52.) und Wahlfeldt (61.) erneut zu Treffern kamen. Nachdem Dorian Belegu in der 78. zum 7:2 traf, schoss Kristofer Bender in der 85. Minute das letzte Tor zum souveränen 8:2-Sieg.