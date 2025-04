SV Neubörger unterliegt Sparta Werlte II knapp mit 0:1

Nach fünf ungeschlagenen Pflichtspielen musste der SV Neubörger am 19. Spieltag der 1. Kreisklasse Emsland Nord eine knappe 0:1-Niederlage gegen den SV Sparta Werlte II hinnehmen. In einer insgesamt chancenarmen Partie entschied ein Treffer von Maurice Matic in der 27. Minute das Spiel zugunsten der Gäste.

Von Beginn an lieferten sich beide Teams ein intensives, aber spielerisch wenig ansehnliches Duell, in dem sich nur wenige klare Torchancen ergaben. Der entscheidende Moment ereignete sich Mitte der ersten Halbzeit, als Maurice Matic für die Gäste traf. Neubörger versuchte nach dem Rückstand, Druck aufzubauen, fand aber kaum Lücken in der Defensive von Werlte. Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild kaum. Der SV Neubörger hatte tendenziell mehr Ballbesitz, doch im letzten Drittel fehlte die Durchschlagskraft.