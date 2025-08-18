SV Neubörger dreht Partie gegen GW Dersum – Korte erneut Doppelpacker

Am Sonntag empfing der SV Neubörger den GW Dersum zum Heimspiel. Die Hausherren starteten besser ins Spiel, bestimmten Ball und Tempo und kamen früh mehrfach ins letzte Drittel. Doch gefährlich wurde es selten – die Chancen wurden oft zu kompliziert ausgespielt.

Die Gäste nutzten eine ihrer ersten großen Torchancen: In der 27. Minute traf Jannis Celten zum 0:1. Danach übernahm Dersum das Kommando in Durchgang eins, während Neubörger nur noch einmal kurz vor der Pause gefährlich wurde.