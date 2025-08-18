SV Neubörger dreht Partie gegen GW Dersum – Korte erneut Doppelpacker

Am Sonntag empfing der SV Neubörger den GW Dersum zum Heimspiel. Die Hausherren starteten besser ins Spiel, bestimmten Ball und Tempo und kamen früh mehrfach ins letzte Drittel. Doch gefährlich wurde es selten – die Chancen wurden oft zu kompliziert ausgespielt.
Die Gäste nutzten eine ihrer ersten großen Torchancen: In der 27. Minute traf Jannis Celten zum 0:1. Danach übernahm Dersum das Kommando in Durchgang eins, während Neubörger nur noch einmal kurz vor der Pause gefährlich wurde.
Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Chancen. Dann schlug Marius Korte zu: Ein Ball hinter die Abwehrkette brachte den Stürmer in Position, der sicher zum 1:1 verwandelte. Neubörger wollte nun die drei Punkte unbedingt zuhause behalten und wurde in der 80. Minute belohnt. Erneut war Korte zur Stelle, nach Vorarbeit von Guyhermann Kouassi.
Damit sicherte sich der SV Neubörger einen hart erkämpften 2:1-Heimsieg, bei dem Marius Korte – wie schon im ersten Saisonspiel – einen Doppelpack schnürte.
Am kommenden Freitag (19:30 Uhr) geht es für die Mannschaft auswärts in Hasselbrock bei der SG Walchum-Hasselbrock weiter. Mit Rückenwind aus sechs Punkten nach zwei Spielen will Neubörger dort die nächsten Punkte einfahren.