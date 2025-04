SV Neresheim muss auf Topspiel-Klatsche regieren, was macht Sontheim?

Mit einem starken 3:0-Erfolg in Neresheim setzte der FV Sontheim ein Ausrufezeichen im Titelkampf und liegt nur einen Punkt hinter der Spitze. Die Defensive ließ gegen den direkten Konkurrenten kaum etwas zu, während die Offensive gewohnt effizient agierte. Nattheim hingegen bezwang Hofherrnweiler II mit 3:0 und verschaffte sich etwas Luft im Abstiegskampf. Dennoch bleibt die Ausgangslage für die TSG kritisch – in Sontheim dürfte es schwer werden, zu punkten.

Der TV Neuler präsentierte sich beim 4:1-Auswärtssieg in Lorch spielfreudig und effektiv. Mit 37 Punkten ist das Team fester Bestandteil der erweiterten Spitzengruppe. Neresheim dagegen musste nach dem 0:3 gegen Sontheim die Tabellenführung abgeben. Ein Punktgewinn in Neuler ist Pflicht, will man sich im direkten Aufstiegsrennen behaupten. Ein intensives Duell ist zu erwarten, in dem beide Mannschaften offensiv Akzente setzen wollen.