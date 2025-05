SV Neresheim marschiert weiter - Sontheim bleibt aber auf den Fersen

In einem Spiel mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten trennten sich die DJK Schwabsberg-Buch und die TSG Hofherrnweiler II leistungsgerecht mit 1:1. Die Gäste erwischten einen Traumstart: Bereits in der 2. Minute brachte Max Discher seine Mannschaft mit einem platzierten Schuss früh in Führung. Danach überließ Hofherrnweiler jedoch zunehmend den Gastgebern das Feld. In der 81. Minute sorgte Tobias Appt per Foulelfmeter für den verdienten Ausgleich. Beide Teams hätten mit etwas mehr Präzision sogar als Sieger vom Platz gehen können.

Mit einem Hattrick vom Punkt hat Adrian Drimus dem FC Durlangen drei wichtige Punkte im gesicherten Mittelfeld beschert. Nach dem Führungstreffer durch Manuel Seitz in der 44. Minute erhöhte Drimus per Foulelfmeter in der 53. und 65. Minute auf 3:0. Doch Fleinheim kämpfte sich mit Toren von Sören Weltin (75.) und Simon Illenberger (77.) eindrucksvoll zurück. Erst in der Nachspielzeit sorgte Drimus mit seinem dritten verwandelten Strafstoß (90.+3) für die Entscheidung. Trotz der Niederlage präsentierte sich Fleinheim kämpferisch und ließ sich auch vom zwischenzeitlichen Drei-Tore-Rückstand nicht entmutigen.

Der SV Neresheim bleibt weiter auf direktem Aufstiegskurs. Bei der TSG Nattheim drehte der Tabellenführer einen Rückstand mit Geduld und Cleverness. Bernd Klein brachte die Gastgeber in der 32. Minute in Führung. Erst in der 77. Minute gelang Ismael Kone der Ausgleich. Nur vier Minuten später drehte Patrick Nagler die Partie zu Gunsten des Favoriten (81.). Nattheim hielt lange leidenschaftlich dagegen, doch am Ende setzte sich die Qualität des Ligaprimus durch.

Mit einer eindrucksvollen Vorstellung hat die zweite Mannschaft der Sportfreunde Dorfmerkingen ein deutliches Statement gesetzt. David Hetper eröffnete in der 24. Minute den Torreigen, bevor Benjamin Walter (27.), Simon Michel (37.) und Christoph Schindele (41.) den Pausenstand auf 4:0 schraubten. In der zweiten Halbzeit blieb Dorfmerkingen torhungrig: Walter traf in der 63. Minute erneut, Lucas Kalweit sorgte in der 77. Minute für den 6:0-Endstand. Lorch war über die gesamte Spielzeit unterlegen und konnte dem Offensivwirbel der Gastgeber nichts entgegensetzen.

Die SGM Tannhausen/Stödtlen hat im Heimspiel gegen den FV 08 Unterkochen einen wichtigen Dreier eingefahren. Robin May brachte sein Team in der 32. Minute in Führung, doch Unterkochen glich kurz vor der Pause durch Severin Blank (40.) aus. In der Schlussphase bewies die SGM dann Nervenstärke: Joker Lukas Rief traf in der 83. Minute zum 2:1, nur zwei Minuten später erhöhte Dominik Feil auf 3:1 (85.). Unterkochen konnte in der zweiten Hälfte nur wenig Durchschlagskraft entwickeln und rutscht im engen Tabellenmittelfeld ab.

Der bereits abgeschriebene FC Spraitbach hat im Abstiegskampf ein überraschend deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim TSV Hüttlingen agierte das Team von Beginn an konzentriert und belohnte sich in der 29. Minute mit dem 1:0 durch Jannic Maletic per Foulelfmeter. Auch nach dem Seitenwechsel zeigte Spraitbach, dass es sich noch nicht aufgegeben hat: Robin Antz erhöhte in der 66. Minute auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Timon Grau in der 78. Minute, als er den Ball zum 3:0-Endstand veredelte.

Ein verwandelter Foulelfmeter von Fabian Funk in der 56. Minute entschied eine umkämpfte Partie zwischen Bargau und Neuler. In einem Spiel mit wenigen Höhepunkten neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend im Mittelfeld. Bargau fand gegen die kompakte Defensive der Gäste kaum Lösungen und blieb über weite Strecken harmlos. Mit dem Sieg wahrt der TV Neuler die kleine Resthoffnung auf einen Platz in der Aufstiegsrelegation – für Bargau hingegen droht der Saisonendspurt zur Zitterpartie zu werden.