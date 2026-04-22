SV Nehren zittert sich zum Sieg: Harthausen kämpft vergeblich

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Vor heimischer Kulisse erlebte der TSV Harthausen/Scher einen bitteren Abend gegen den favorisierten SV Nehren. Die Gäste aus Nehren starteten konzentriert und nutzten ihre Gelegenheiten in der ersten Halbzeit aus. Den Torreigen eröffnete Raphael Nill in der 35. Minute mit dem Treffer zum 0:1. Nur drei Minuten später legten die Gäste nach, als Marvin Steimle in der 38. Minute auf 0:2 erhöhte und die Hoffnungen der Hausherren früh dämpfte.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie ereignisreich. Harthausen gab sich jedoch zu keinem Zeitpunkt geschlagen und bewies eine enorme Moral. Leonard Gauggel verkürzte in der 62. Minute auf 1:2. In der 64. Minute markierte Philipp Frank das 1:3 für die Gäste. Zum Schluss wurde es aber zur Zitterpartie, als Finn Locher in der 76. Minute den Treffer zum 2:3-Endstand beisteuerte. Trotz einer leidenschaftlichen Schlussoffensive gelang es Harthausen nicht mehr, den Ausgleich zu erzwingen.