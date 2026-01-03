SV Nehren: „Wir sind super zufrieden mit der Hinrunde“

Trainer Pedro Keppler äußert sich im FuPa-Teamcheck zur starken Hinrunde des SV Nehren in der Landesliga, Staffel 3. Nach einem kleineren Umbruch steht das Team mit 34 Punkten auf Rang vier – getragen von Stabilität, Mentalität und einer geschlossenen Mannschaftsleistung.

Mit 34 Punkten und Tabellenplatz vier fällt das Fazit von Trainer Pedro Keppler ausgesprochen positiv aus. „Wir sind super zufrieden mit der Hinrunde – die Erwartungen wurden bisher übertroffen“, sagt der Coach. Nach einem kleineren Umbruch im Sommer und angesichts der hohen Qualität der Landesliga Württemberg Staffel 3 sei dieses Abschneiden „nicht in diesem Ausmaß zu erwarten“ gewesen.

Ein zentraler Faktor für die Platzierung ist die defensive Stabilität. Mit nur 18 Gegentoren stellt der SV Nehren „die zweitbeste Defensive der Liga“. Keppler betont, dass man sich hier „im Vergleich zu den Vorjahren am deutlichsten steigern“ konnte. Diese defensive Basis sei ein wesentlicher Grund für die Konstanz der Mannschaft.

Prägende Siege und wachsendes Selbstvertrauen

Besonders prägend waren aus Sicht des Trainers Spiele, in denen das Team Rückstände drehte. Siege nach Rückständen „gegen gute Gegner wie Bösingen oder Balingen 2“ seien entscheidend gewesen „für den Glauben innerhalb eines Teams“. Diese Erfahrungen hätten das Selbstvertrauen nachhaltig gestärkt.

Teamleistung steht über Einzelbewertungen

Trotz der starken Hinrunde verzichtet Keppler bewusst darauf, einzelne Spieler hervorzuheben. „Nach so einer geschlossenen Teamleistung möchte ich keine Spieler einzeln hervorheben“, erklärt er. Ausschlaggebend sei vielmehr der gemeinsame Spirit und das kollektive Auftreten der Mannschaft.

Luft nach oben im Ballbesitz

Bei aller Zufriedenheit sieht der Trainer weiterhin Entwicklungspotenzial. „Wir haben noch Luft nach oben im eigenen Ballbesitz“, insbesondere mit Blick auf „eine gewisse Dominanz und Kontrolle über 90 Minuten“. Genau hier soll in der Rückrunde angesetzt werden.

Vorbereitung mit offenen Rahmenbedingungen

Der Start der Vorbereitung ist derzeit noch offen, da „zwei Nachholspiele noch nicht terminiert sind“. Als Testspielgegner stehen jedoch bereits Derendingen, Walddorf und die Young Boys Reutlingen fest, um die Inhalte gezielt zu vertiefen.

Kader bleibt unverändert

In der Winterpause sind „in beide Richtungen keine Zugänge oder Abgänge geplant“. Der Trainer setzt weiterhin voll auf den bestehenden Kader und die bisherige Entwicklung.

Ziele für die Rückrunde

Für die Rückrunde formuliert Pedro Keppler klare Ziele. Entscheidend sei „ein guter Start ins neue Jahr“ und anschließend „bis zum Ende in der Spitzengruppe mitzuspielen“. Einen besonderen Fokus auf einzelne Gegner legt er nicht: „Jedes Spiel in der Liga ist schwer und muss mit dem gleichen Fokus angegangen werden.“