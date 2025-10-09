SV Nehren will vorlegen, Kellerduell bei Croatia Reutlingen

Der elfte Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3, verspricht interessante Begegnungen: Vor allem die Spitzenteams SV Nehren, SG Empfingen und TSG Balingen II stehen vor richtungsweisenden Aufgaben, während die unteren Teams versuchen, wertvolle Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu sammeln. Besonders interessant werden die direkten Duelle zwischen den oberen Tabellenplätzen und die Aufeinandertreffen der Abstiegskandidaten sein.
VfL Pfullingen empfängt Tabellenführer SV Nehren. Pfullingen ist auf einen Heimsieg angewiesen, um sich im Mittelfeld festzusetzen, während Nehren seine Spitzenposition verteidigen möchte.
Sa., 11.10.2025, 15:30 Uhr
SG Empfingen trifft auf SC 04 Tuttlingen. Empfingen will den Druck auf den Tabellenführer hochhalten, während Tuttlingen versucht, Punkte für eine bessere Platzierung im oberen Tabellenmittelfeld zu sichern.
Sa., 11.10.2025, 15:30 Uhr
SV Zimmern empfängt BSV 07 Schwenningen. Zimmern will seine starke Saison fortsetzen und sich in der Spitzengruppe behaupten, während Schwenningen Punkte braucht, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
VfL Mühlheim trifft auf FC 07 Albstadt. Mühlheim benötigt dringend Punkte, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen, Albstadt will dagegen den Anschluss an das Mittelfeld wahren.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SSC Tübingen empfängt TSG Balingen II. Die Gastgeber benötigen Punkte, um aus dem unteren Tabellenbereich aufzuschließen, Balingen II will hingegen die Verfolgerrolle auf die Tabellenspitze weiter ausbauen.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Croatia Reutlingen trifft auf Spvgg Freudenstadt. Beide Teams stehen in der unteren Tabellenregion und brauchen dringend Punkte, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze nicht zu verlieren.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TuS Ergenzingen empfängt VfB Bösingen. Ergenzingen will seine gute Heimbilanz nutzen, während Bösingen die Chance sucht, sich weiter in der Spitzengruppe zu behaupten.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Seedorf trifft auf TSV Harthausen/Scher. Beide Teams stehen im unteren Drittel der Tabelle und benötigen Zähler, um sich vom Tabellenende abzusetzen.