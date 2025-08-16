SV Nehren und SG Empfingen mit klaren Heimsiegen

In Pfullingen entwickelte sich ein ausgeglichenes und kampfbetontes Spiel. Kenan Dogan brachte die Gastgeber schon in der 2. Minute in Führung, doch Fabrice Winter glich für die Gäste nach 20 Minuten aus. Nach der Pause stellte Marvin Krüger in der 51. Minute erneut auf Führung für den VfL Pfullingen, doch auch dieser Vorsprung hielt nicht lange: Jonas Kirchner traf in der 67. Minute zum Ausgleich für den Aufsteiger aus Mühlheim. Am Ende teilten sich beide Mannschaften die Punkte. ---

Nehren ließ vor heimischer Kulisse keinerlei Zweifel an den eigenen Ambitionen aufkommen. Silas Rempfer eröffnete in der 14. Minute den Torreigen, Marco Binder legte in der 28. Minute nach. In der zweiten Halbzeit erhöhte Yannik Dorka in der 61. Minute, ehe Raphael Nill mit dem vierten Treffer in der 87. Minute den klaren Heimsieg perfekt machte. ---

Die TSG Balingen II blieb auch im zweiten Saisonspiel ohne Gegentor und bewies in Freudenstadt Geduld. Erst in der 71. Minute brach Noel Feher den Bann, ehe Paul Gaiser in der 90. Minute und Noah Neff in der Nachspielzeit den Auswärtssieg mit zwei weiteren Treffern absicherten. Die Gastgeber warten dagegen weiter auf den ersten Saisontreffer und -punkt. ---

Ein Auftakt nach Maß für die SG Empfingen: Denis Bozicevic traf bereits in der 4. Minute und legte in der 20. Minute seinen zweiten Treffer nach. Noch vor der Pause erhöhte Robin Schüssler in der 29. Minute auf 3:0. Philipp Kress setzte in der 66. Minute den Schlusspunkt zu einem klaren und verdienten Heimerfolg gegen den Aufsteiger aus Tübingen. ---

In einer intensiven Partie setzte sich der SV Zimmern knapp durch. Stefan Mutapcic erzielte in der 36. Minute das Tor des Tages. Beide Teams schenkten sich in der Folge nichts, doch die Gastgeber verteidigten den knappen Vorsprung bis zum Abpfiff und bleiben damit ohne Punktverlust. ---

Morgen, 15:00 Uhr SC 04 Tuttlingen 04Tuttlingen FC 07 Albstadt FC Albstadt 15:00

SC 04 Tuttlingen konnte sich mit einem 3:0-Sieg gegen TSV Harthausen/Scher gut in die Saison starten und empfängt nun den FC 07 Albstadt, der sich mit einer 0:2-Niederlage gegen Spvgg Freudenstadt schwer tat. Tuttlingen will den guten Start bestätigen und auf die vollen drei Punkte aus dem Heimspiel hoffen. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Croatia Reutlingen Croatia Reut VfL Nagold VfL Nagold 15:00

SV Croatia Reutlingen hat mit einer klaren 5:0-Niederlage gegen TSG Balingen II einen schwachen Start hingelegt und möchte nun zu Hause gegen VfL Nagold punkten. Nagold konnte sich noch nicht beweisen, da das Spiel gegen SG Empfingen auf den 20.08. verschoben wurde. ---