SV Nehren und SG Empfingen im Gleichschritt, Balingen II siegt klar

Die Landesliga, Staffel 3, lieferte am heutigen 6. Spieltag packende Duelle. Nehren und Empfingen bleiben ungeschlagen an der Spitze, während die TSG Balingen II mit einer starken zweiten Halbzeit überzeugt. Tuttlingen feierte einen klaren Heimsieg, Freudenstadt steckt weiter tief im Tabellenkeller.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Vor 412 Zuschauern gelang dem TSV Harthausen/Scher der ersehnte Befreiungsschlag. Sebastian Dahlke brachte die Gastgeber in der 30. Minute mit 1:0 in Führung, was für sichtbaren Auftrieb sorgte. Nach dem Seitenwechsel schlug Albstadt zurück: Tamer Matur erzielte in der 67. Minute den Ausgleich und ließ die Gäste noch einmal hoffen. Doch nur wenige Minuten später versetzte Finn Locher mit seinem Treffer in der 72. Minute für Jubelstürme. Der TSV verteidigte die Führung mit Leidenschaft und feierte den ersten Saisonsieg. ---

Der SV Nehren untermauerte seinen Anspruch auf die Tabellenspitze mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen den SSC Tübingen. Bereits in der 12. Minute sorgte Marvin Hamm mit einem frühen Treffer für die Entscheidung. Vor 300 Zuschauern spielte Nehren zielstrebig und ließ sich die Führung nicht mehr nehmen. Tübingen hielt dagegen, fand aber kein Mittel gegen die kompakte Defensive. Mit dem Sieg steht Nehren punktgleich mit Empfingen ganz oben. ---

Das Spitzenspiel zwischen der SG Empfingen und dem SV Zimmern hielt, was es versprach. Vor 277 Zuschauern gingen die Gastgeber in der 61. Minute durch Tim Göttler in Führung. Die Freude währte jedoch nur zehn Minuten, ehe Daniel Thieringer in der 71. Minute den Ausgleich erzielte. Beide Teams lieferten sich einen intensiven Schlagabtausch, doch am Ende stand ein 1:1. ---

Bösingen startete stark und nutzte die 32. Minute zur Führung durch Julian Bihler. Doch nach der Pause drehte Balingen II die Partie eindrucksvoll. Noel Feher glich bereits in der 47. Minute aus, bevor ein unglückliches Eigentor von Raphael Ruf in der 73. Minute die Wende einleitete. Danach spielten die Gäste groß auf: Mirhan Inan erhöhte in der 76. Minute, und Dustin Fritz setzte in der 86. Minute den Schlusspunkt. Vor 250 Zuschauern zeigte sich der Oberliga-Absteiger eiskalt und bewies eindrucksvoll seine Qualität. ---

Vor 500 Zuschauern bot der SC 04 Tuttlingen eine Machtdemonstration. Aaron Barquero Schwarz eröffnete das Spiel mit einem Treffer in der 8. Minute. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Nico Wieneke (57.) und Emir Cesmeciler (60.) im Doppelschlag und stellten die Weichen endgültig auf Sieg. Den Schlusspunkt setzte Iosif-Bogdan-Alex-Andru Muntean in der 88. Minute. Mühlheim fand keine Antwort und musste sich klar geschlagen geben. ---

Für die Spvgg Freudenstadt war es ein bitterer Abend, der die Sorgen im Tabellenkeller vergrößert. Ein Eigentor von Patrick Ostojic in der 23. Minute brachte die Gäste aus Seedorf auf die Siegerstraße. Laurin Huss (26.) und Yannik Schädle (49.) bauten die Führung aus. Nach der Roten Karte gegen Ostojic in der 43. Minute wurde es für Freudenstadt noch schwerer. Zwar verkürzten Adrian Nahodovic in der 32. Minute und Leon Schaber in der 77. Minute, doch Timmy Haag stellte mit seinem Treffer in der 73. Minute die Weichen endgültig auf Auswärtssieg. Seedorf klettert mit diesem Erfolg in die obere Tabellenhälfte, Freudenstadt bleibt ohne Punkte am Ende der Tabelle. ---