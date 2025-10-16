SV Nehren - SG Empfingen: Das Gipfeltreffen in der Landesliga

Der 12. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3, bringt einige spannende Partien, in denen sich die Spitzenteams behaupten und die Verfolger ihre Chancen wahren wollen. Besonders das Duell zwischen den Top-Teams SG Empfingen und SV Nehren dürfte richtungsweisend für die Tabelle sein, während die unteren Teams dringend Punkte sammeln müssen, um den Anschluss nicht zu verlieren.
Sa., 18.10.2025, 15:30 Uhr
VfL Nagold empfängt SSC Tübingen. Nagold will seine Position im oberen Tabellenmittelfeld festigen, während Tübingen als Aufsteiger versucht, den Rückstand auf die Konkurrenz zu verkürzen.
Sa., 18.10.2025, 15:30 Uhr
FC Albstadt trifft auf SV Seedorf. Albstadt benötigt Punkte im Abstiegskampf, Seedorf will den Anschluss an die Mittelfeldplätze wahren und seinen positiven Lauf ausbauen.
Sa., 18.10.2025, 15:30 Uhr
TSV Harthausen/Scher spielt gegen TuS Ergenzingen. Harthausen/Scher muss dringend punkten, um sich aus der Gefahrenzone zu befreien, während Ergenzingen den Anschluss an die oberen Tabellenränge sichern möchte.
Sa., 18.10.2025, 15:30 Uhr
VfB Bösingen empfängt SV Zimmern. Bösingen hofft auf einen Heimsieg, um den Druck auf die Spitzenplätze aufrechtzuerhalten, Zimmern will seine starke Saisonleistung bestätigen.
Sa., 18.10.2025, 15:30 Uhr
BSV 07 Schwenningen trifft auf VfL Pfullingen. Schwenningen sucht nach einer weiteren Stabilisierung im oberen Tabellenmittelfeld, Pfullingen muss dringend Punkte sammeln, um nicht den Anschluss zu verlieren.
So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Nehren spielt gegen SG Empfingen. Das Spitzenspiel des Tages verspricht intensive Duelle, wobei beide Teams um die Spitzenposition kämpfen und jeder Punkt entscheidend für die Meisterschaft ist.
So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SC 04 Tuttlingen empfängt SV Croatia Reutlingen. Tuttlingen will seine Position im Mittelfeld festigen, während Reutlingen weiterhin gegen den Abstieg kämpft und jeden Zähler benötigt.
So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TSG Balingen II trifft auf VfL Mühlheim. Balingen II als Tabellendritter möchte seine Aufstiegsambitionen unterstreichen, Mühlheim als Aufsteiger sucht nach einem Erfolg, um im Tabellenmittelfeld Anschluss zu halten.