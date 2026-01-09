SV Nehren setzt Maßstab zum Auftakt des Tagblatt-Turniers

Das 41. Tagblatt-Turnier in der Mössinger Steinlachhalle ist mit einem intensiven ersten Turniertag eröffnet worden. Am heutigen Freitag standen die Gruppen 1 und 6 im Mittelpunkt. Kurze Spielzeiten von zehn Minuten, ein dicht getakteter Ablauf und zwei unterschiedlich geprägte Gruppen sorgten früh für sportliche Klarheit. Während sich in Gruppe 1 ein dominanter Spitzenreiter herauskristallisierte, entwickelte sich Gruppe 6 zu einem engen Duell um die vorderen Plätze.

Auftakt mit hoher Schlagzahl Der Turnierstart erfolgte ohne Anlaufphase. Bereits in den ersten Begegnungen wurde deutlich, wie kompromisslos das Hallenformat entscheidet. Jeder Ballverlust hatte unmittelbare Folgen, jeder Treffer veränderte die Tabellenlage. Die Steinlachhalle wurde schnell zum Resonanzraum für ein Turnier, das von Tempo und Konsequenz lebt.

TSV Gomaringen II und TV Derendingen im Gleichschritt Hinter dem Spitzenreiter entwickelte sich ein enger Kampf um die weiteren Plätze. Der TSV Gomaringen II und der TV Derendingen beendeten den Abend jeweils mit sechs Punkten. Gomaringen II überzeugte vor allem offensiv mit zehn erzielten Treffern, musste jedoch auch neun Gegentore hinnehmen. Derendingen präsentierte sich ausgeglichener und blieb in mehreren Partien lange auf Augenhöhe. Das direkte Duell entschied Derendingen für sich, was die Spannung innerhalb der Gruppe zusätzlich erhöhte.

Gruppe 1: SV Nehren dominiert das Feld In der Gruppe 1 setzte der SV Nehren ein klares Zeichen. Mit vier Siegen aus vier Spielen, 13:2 Toren und zwölf Punkten marschierte das Team souverän durch die Vorrunde. Nehren überzeugte durch Stabilität in der Defensive und eine klare Effizienz im Abschluss. Siege gegen SG Mössingen/Belsen II, TSV Gomaringen II, SSC Tübingen II und TV Derendingen unterstrichen die Ausnahmestellung in dieser Gruppe. Früh war klar, dass an diesem Abend kein Weg an Nehren vorbeiführte.

Mössingen/Belsen II und SSC Tübingen II im unteren Feld

Die SG Mössingen/Belsen II und der SSC Tübingen II sammelten jeweils drei Punkte. Beide Teams hatten Phasen mit ordentlichem Spielaufbau, konnten diese jedoch nicht konstant in Ergebnisse ummünzen. Die hohe Belastung durch mehrere Spiele in kurzer Zeit machte sich bemerkbar, kleine Fehler wurden von den Gegnern konsequent bestraft.

Gruppe 6: Dußlingen und SV 03 Tübingen an der Spitze

In der Gruppe 6 entwickelte sich ein deutlich ausgeglicheneres Bild. Der SV 03 Tübingen und die Sportfreunde Dußlingen beendeten den Abend punktgleich mit jeweils sieben Zählern. Tübingen stellte mit 12:3 Toren die beste Offensive der Gruppe und setzte vor allem im direkten Vergleich mit der TSG Reutlingen ein Ausrufezeichen. Dußlingen wiederum überzeugte durch mannschaftliche Geschlossenheit und blieb über alle Spiele hinweg stabil.

Talheim/Öschingen mit spätem Erfolgserlebnis

Die SGM Talheim/Öschingen belegte mit drei Punkten Rang drei. Nach einem deutlichen Auftaktverlust fand das Team besser in den Turnierabend und konnte gegen die TSG Reutlingen einen wichtigen Sieg einfahren. Dieser Erfolg sicherte zumindest den Anschluss an das Mittelfeld der Gruppe.

TSG Reutlingen ohne Punktgewinn

Für die TSG Reutlingen verlief der erste Turniertag enttäuschend. Ohne Punktgewinn und mit nur einem erzielten Treffer blieb das Team am Tabellenende der Gruppe 6. Trotz einzelner engagierter Phasen fehlte es an Durchschlagskraft und defensiver Stabilität, um Spiele über die volle Distanz offen zu halten.

Der Freitag als erste Standortbestimmung

Nach Abschluss der Gruppen 1 und 6 zeigt sich ein klares Bild. Der SV Nehren hat sich als frühe Leitmannschaft des Turniers positioniert, während in Gruppe 6 die Entscheidung erst in den kommenden Phasen fallen dürfte. Der erste Turniertag erfüllte seine Rolle als Filter und Wegweiser.

Ausblick auf den zweiten Turniertag

Am morgigen Samstag greifen die Gruppen 2 bis 5 ins Geschehen ein. Das Teilnehmerfeld wächst deutlich, der Turnierplan verdichtet sich weiter. Die Ergebnisse des Freitags bilden dabei das Fundament für den weiteren Verlauf. Wer hier überzeugt hat, geht mit Rückenwind in die nächsten Runden – wer gestrauchelt ist, steht bereits unter Zugzwang.