SV Nehren muss die Spitze räumen, SG Empfingen neuer Erster

Die Begegnung zwischen dem SV Zimmern und dem SC 04 Tuttlingen ist ausgefallen. ---

Pfullingen legte gegen Freudenstadt früh vor: Philipp Kendel brachte die Hausherren in der 16. Minute in Führung, Jannis Röhm erhöhte in der 37. Minute auf 2:0. Max Bieller baute in der 59. Minute den Vorsprung aus, ehe Alieu Camara für Freudenstadt in der 60. Minute verkürzte. Philipp Kendel traf erneut in der 81. Minute, während Anton Bensch in der 90.+5 Minute den Endstand von 4:2 markierte. ---

Nagold bestimmte früh das Spiel, Jan-Christian Beifuß traf in der 8. Minute zur Führung. Nach der Roten Karte für Armin Maier vom FC 07 Albstadt in der 40. Minute, erhöhte Beifuß in der 52. Minute auf 2:0. Tom Gutekunst traf in der 70. Minute, Panagiotis Karypidis machte in der 82. Minute alles klar zum 4:0-Endstand. ---

Empfingen geriet kurz vor der Halbzeit in Rückstand, Vincenzo Giambrone traf in der 45.+1 Minute für Croatia Reutlingen. Denis Bozicevic glich per Foulelfmeter in der 60. Minute aus, Pascal Schoch erzielte in der 71. Minute den Siegtreffer für Empfingen. ---

Ergenzingen startete stark mit dem Führungstreffer von Dave Nzally in der 7. Minute, Cristian Materazzi erhöhte in der 31. Minute auf 2:0. Nils Beurenmeister traf in der 70. Minute zum 3:0, Markus Vogel traf in der 80. Minute per Eigentor zum 3:1. Den Endstand von 4:1 markierte Dave Nzally in der 89. Minute. ---

Morgen, 15:00 Uhr VfL Mühlheim VfL Mühlheim VfB Bösingen Bösingen 15:00

VfL Mühlheim trifft auf VfB Bösingen. Beide Teams stehen im Mittelfeld und kämpfen um Punkte, die für die Tabellenplatzierung entscheidend sind. Mühlheim wird offensiv versuchen, Druck aufzubauen, während Bösingen auf eine ausgewogene Balance zwischen Angriff und Abwehr achten wird. ---

SSC Tübingen empfängt TSV Harthausen/Scher. Tübingen will die Heimbilanz verbessern und sich von den unteren Tabellenrängen absetzen. Harthausen/Scher wird versuchen, kompakt zu stehen und über Konter gefährlich zu werden, um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu sichern. ---