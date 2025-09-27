 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
SV Nehren muss die Spitze räumen, SG Empfingen neuer Erster

Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die Übersicht aller Partien des 9. Spieltags

Am neunten Spieltag der Landesliga Württemberg Staffel 3 standen einige richtungsweisende Begegnungen auf dem Programm. Während die Spitzenteams ihre Positionen verteidigen wollten, galt es für die Abstiegskandidaten, wichtige Zähler zu sammeln. Besonders die Samstagspartien zeigten, dass individuelle Klasse und frühe Tore oft den Unterschied machen.

Gestern, 19:30 Uhr
SV Zimmern
SV ZimmernSV Zimmern
SC 04 Tuttlingen
SC 04 Tuttlingen04Tuttlingen
Abgesagt

Die Begegnung zwischen dem SV Zimmern und dem SC 04 Tuttlingen ist ausgefallen.

Heute, 14:30 Uhr
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullin.
Spvgg Freudenstadt
Spvgg FreudenstadtFreudenst.
4
2
Abpfiff

Pfullingen legte gegen Freudenstadt früh vor: Philipp Kendel brachte die Hausherren in der 16. Minute in Führung, Jannis Röhm erhöhte in der 37. Minute auf 2:0. Max Bieller baute in der 59. Minute den Vorsprung aus, ehe Alieu Camara für Freudenstadt in der 60. Minute verkürzte. Philipp Kendel traf erneut in der 81. Minute, während Anton Bensch in der 90.+5 Minute den Endstand von 4:2 markierte.

Heute, 15:30 Uhr
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold
FC 07 Albstadt
FC 07 AlbstadtFC Albstadt
4
0
Abpfiff

Nagold bestimmte früh das Spiel, Jan-Christian Beifuß traf in der 8. Minute zur Führung. Nach der Roten Karte für Armin Maier vom FC 07 Albstadt in der 40. Minute, erhöhte Beifuß in der 52. Minute auf 2:0. Tom Gutekunst traf in der 70. Minute, Panagiotis Karypidis machte in der 82. Minute alles klar zum 4:0-Endstand.

Heute, 15:30 Uhr
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
SV Croatia Reutlingen
SV Croatia ReutlingenCroatia Reut
2
1
Abpfiff

Empfingen geriet kurz vor der Halbzeit in Rückstand, Vincenzo Giambrone traf in der 45.+1 Minute für Croatia Reutlingen. Denis Bozicevic glich per Foulelfmeter in der 60. Minute aus, Pascal Schoch erzielte in der 71. Minute den Siegtreffer für Empfingen.

Heute, 15:30 Uhr
TuS Ergenzingen
TuS ErgenzingenErgenzingen
SV Nehren
SV NehrenSV Nehren
4
1

Ergenzingen startete stark mit dem Führungstreffer von Dave Nzally in der 7. Minute, Cristian Materazzi erhöhte in der 31. Minute auf 2:0. Nils Beurenmeister traf in der 70. Minute zum 3:0, Markus Vogel traf in der 80. Minute per Eigentor zum 3:1. Den Endstand von 4:1 markierte Dave Nzally in der 89. Minute.

Morgen, 15:00 Uhr
VfL Mühlheim
VfL MühlheimVfL Mühlheim
VfB Bösingen
VfB BösingenBösingen
15:00

VfL Mühlheim trifft auf VfB Bösingen. Beide Teams stehen im Mittelfeld und kämpfen um Punkte, die für die Tabellenplatzierung entscheidend sind. Mühlheim wird offensiv versuchen, Druck aufzubauen, während Bösingen auf eine ausgewogene Balance zwischen Angriff und Abwehr achten wird.

Morgen, 15:00 Uhr
SSC Tübingen
SSC TübingenSSC Tübingen
TSV Harthausen/Scher
TSV Harthausen/ScherHartha./Sch.
15:00

SSC Tübingen empfängt TSV Harthausen/Scher. Tübingen will die Heimbilanz verbessern und sich von den unteren Tabellenrängen absetzen. Harthausen/Scher wird versuchen, kompakt zu stehen und über Konter gefährlich zu werden, um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu sichern.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Seedorf
SV SeedorfSV Seedorf
BSV 07 Schwenningen
BSV 07 SchwenningenBSV Schwenn.
15:00

SV Seedorf trifft auf BSV 07 Schwenningen. Seedorf möchte seine Serie fortsetzen und die Punkte für einen Platz im oberen Tabellenmittelfeld sichern. Schwenningen wird auswärts defensiv vorsichtig agieren und über schnelles Umschaltspiel für Gefahr sorgen.

Timo BabicAutor