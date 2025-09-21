SV Nehren marschiert – SC Tuttlingen und VfB Bösingen jubeln deutlich

Der 8. Spieltag in der Landesliga, Staffel 3, endete mit überzeugenden Auftritten an der Tabellenspitze und bitteren Rückschlägen im Abstiegskampf. Während der SV Nehren unaufhaltsam weiter marschiert, landeten auch Tuttlingen und Bösingen klare Siege. Croatia Reutlingen hingegen erlebte gegen Pfullingen einen herben Dämpfer.
---
Vor 310 Zuschauern zeigte die TSG Balingen II, warum sie als Absteiger in dieser Liga als Favorit gilt. Der FC 07 Albstadt hielt lange stand, doch kurz vor der Pause brach Noel Feher den Bann und brachte die Gäste in der 41. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie richtig Fahrt auf: Jaden Quartey erhöhte in der 53. Minute, ehe Noel Feher in der 63. Minute mit seinem zweiten Treffer nachlegte. Nur zwei Minuten später sorgte Bastian Berger in der 65. Minute für die Vorentscheidung. Albstadt kam in der 78. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Denis Mazrekaj noch einmal heran, doch Nathan Cuflom setzte mit dem 5:1 in der 89. Minute den Schlusspunkt.
---
Die Partie zwischen dem Aufsteiger aus Freudenstadt und dem ungeschlagenen Tabellenvierten aus Zimmern hielt die Zuschauer bis in die Nachspielzeit in Atem. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Mert Karaaslan die Hausherren in der 80. Minute mit 1:0 in Führung und ließ die 150 Zuschauer vom ersten Saisonsieg träumen. Doch der Favorit aus Zimmern gab sich nicht geschlagen: In der 90.+3 Minute erzielte Rico Reisert den Ausgleichstreffer und rettete seinem Team damit den siebten ungeschlagenen Auftritt in Serie. Für Freudenstadt war es trotz des bitteren Ausgleichs der erste Punkt der Saison – ein kleiner Hoffnungsschimmer im Abstiegskampf.
---
Das Duell vor 132 Zuschauern begann mit einem Rückschlag für Harthausen/Scher, als Niklas Watzl den VfL Nagold in der 40. Minute mit 0:1 in Führung brachte. Doch die Gastgeber schlugen zurück: Jonas Losekamm glich nur fünf Minuten später, noch vor der Pause, zum 1:1 aus. Mit viel Energie kamen die Hausherren aus der Kabine und gingen durch Fabian Maier in der 50. Minute in Führung. Als Finn Locher in der 87. Minute das 3:1 erzielte, war die Partie entschieden. Damit feierte Harthausen/Scher einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Anschluss ans Mittelfeld, während Nagold wertvolle Punkte im Rennen um die oberen Tabellenplätze verlor.
---
Vor 120 Zuschauern blieb das Spiel zwischen Schwenningen und dem Aufsteiger aus Mühlheim torlos. Chancen waren vorhanden, doch beide Teams konnten ihre Gelegenheiten nicht nutzen. Am Ende stand ein 0:0, das Schwenningen stabilisiert, während Mühlheim immerhin einen Auswärtspunkt mitnimmt.
---
Vor 100 Zuschauern stellte der Tabellenführer SV Nehren eindrucksvoll seine Stärke unter Beweis. Burak Dursun brachte die Gastgeber bereits in der 15. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Marvin Hamm in der 64. Minute auf 2:0 und Florian Weiss sorgte in der 75. Minute mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung.
---
152 Zuschauer erlebten einen Dreifach-Torschützen in Bestform. Marcel Misic brachte Tuttlingen in der 25. Minute mit 1:0 in Führung. In der 74. Minute erhöhte er auf 2:0 und setzte in der Nachspielzeit (90.+1) mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt. Der SC Tuttlingen bleibt damit in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen, während Aufsteiger Ergenzingen einen Rückschlag hinnehmen musste.
---
Vor 300 Zuschauern feierte der VfL Pfullingen einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Philipp Kendel brachte die Gäste bereits in der 11. Minute in Führung. Armin Humic erhöhte in der 20. Minute auf 0:2, bevor Jannis Röhm kurz vor der Pause in der 45.+1 Minute auf 0:3 stellte. Nach dem Seitenwechsel keimte kurz Hoffnung bei Croatia Reutlingen auf, als Enrico Cozzi in der 57. Minute auf 1:3 verkürzte. Doch nur zehn Minuten später machte Lukas Klemenz mit dem 1:4 alles klar. Pfullingen atmet damit auf, während Croatia weiter im Abstiegskampf steckt.
---
200 Zuschauer sahen einen starken Auftritt des VfB Bösingen, der sich mit einem klaren Heimsieg Luft im Abstiegskampf verschaffte. Julian Schneider traf in der 38. Minute zur Führung. Andy Zimmermann legte in der 64. Minute das 2:0 nach, ehe Benedikt Bantle in der Nachspielzeit (90.+2) zum 3:0-Endstand vollendete.
