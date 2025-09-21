SV Nehren marschiert – SC Tuttlingen und VfB Bösingen jubeln deutlich

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der 8. Spieltag in der Landesliga, Staffel 3, endete mit überzeugenden Auftritten an der Tabellenspitze und bitteren Rückschlägen im Abstiegskampf. Während der SV Nehren unaufhaltsam weiter marschiert, landeten auch Tuttlingen und Bösingen klare Siege. Croatia Reutlingen hingegen erlebte gegen Pfullingen einen herben Dämpfer.

Vor 310 Zuschauern zeigte die TSG Balingen II, warum sie als Absteiger in dieser Liga als Favorit gilt. Der FC 07 Albstadt hielt lange stand, doch kurz vor der Pause brach Noel Feher den Bann und brachte die Gäste in der 41. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie richtig Fahrt auf: Jaden Quartey erhöhte in der 53. Minute, ehe Noel Feher in der 63. Minute mit seinem zweiten Treffer nachlegte. Nur zwei Minuten später sorgte Bastian Berger in der 65. Minute für die Vorentscheidung. Albstadt kam in der 78. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Denis Mazrekaj noch einmal heran, doch Nathan Cuflom setzte mit dem 5:1 in der 89. Minute den Schlusspunkt.

Die Partie zwischen dem Aufsteiger aus Freudenstadt und dem ungeschlagenen Tabellenvierten aus Zimmern hielt die Zuschauer bis in die Nachspielzeit in Atem. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Mert Karaaslan die Hausherren in der 80. Minute mit 1:0 in Führung und ließ die 150 Zuschauer vom ersten Saisonsieg träumen. Doch der Favorit aus Zimmern gab sich nicht geschlagen: In der 90.+3 Minute erzielte Rico Reisert den Ausgleichstreffer und rettete seinem Team damit den siebten ungeschlagenen Auftritt in Serie. Für Freudenstadt war es trotz des bitteren Ausgleichs der erste Punkt der Saison – ein kleiner Hoffnungsschimmer im Abstiegskampf. ---