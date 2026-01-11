SV Nehren krönt sich zum Sieger des Tagblatt-Turniers

Der dritte und letzte Turniertag des Tagblatt-Turniers in Mössingen hat am heutigen Sonntag einen würdigen sportlichen Schlusspunkt gesetzt. Nach zwei intensiven Vorrundentagen verdichtete sich das Geschehen in der Steinlachhalle auf zwölf Mannschaften, vier Gruppen, Qualifikationsspiele, K.-o.-Runden und ein Finale, das erst in der Verlängerung entschieden wurde. Am Ende setzte sich der SV Nehren durch und gewann das traditionsreiche Hallenturnier mit einem 3:1-Erfolg nach Verlängerung gegen den SSC Tübingen.

Vier Dreiergruppen als letzter Filter In vier Gruppen zu je drei Mannschaften wurde zunächst die Ausgangslage für die K.-o.-Phase geschaffen. In der Gruppe A setzte sich der TSV Ofterdingen mit vier Punkten und einem Torverhältnis von 3:2 an die Spitze. Der SV Nehren folgte mit drei Punkten, die TSG Tübingen musste sich mit einem Zähler begnügen.

Finalsonntag als sportlicher Höhepunkt Der heutige Sonntag stand ganz im Zeichen der Entscheidung. Die Halle war erneut der Mittelpunkt des regionalen Hallenfußballs, die Belastung der Vortage steckte den Teams sichtbar in den Beinen, doch der Modus ließ keine Rücksicht zu. Zehn Minuten Spielzeit pro Partie bedeuteten maximale Verdichtung. Jeder Fehler wirkte sofort, jede gelungene Aktion konnte den gesamten Turnierverlauf kippen. Der dritte Turniertag war weniger von Masse als von Zuspitzung geprägt.

Die Gruppe B gehörte dem TSV Hirschau, der alle Spiele gewann und mit sechs Punkten sowie 5:2 Toren souverän weiterkam. Dahinter platzierte sich die TSG Tübingen II, während der TSV Gomaringen II ohne Punktgewinn ausschied.

In der Gruppe C dominierte der SSC Tübingen mit zwei klaren Siegen und 7:1 Toren. Der SV 03 Tübingen belegte Rang zwei, der TSV Sondelfingen blieb punktlos. Die Gruppe D entschied die SG Mössingen/Belsen mit vier Punkten für sich. Der TSV Eningen unter Achalm II folgte mit drei Zählern, die Sportfreunde Dußlingen schieden als Gruppendritter aus.

Qualifikationsspiele als zweite Chance

Die Qualifikationsrunde bot den Gruppenzweiten und ausgewählten Gruppendritten eine letzte Möglichkeit, das Viertelfinale zu erreichen. Der SV Nehren nutzte diese Chance konsequent und gewann gegen den TSV Sondelfingen mit 3:1. Die TSG Tübingen II setzte sich nach einem nervenaufreibenden Spiel im Neunmeterschießen gegen die Sportfreunde Dußlingen durch. Der SV 03 Tübingen behauptete sich mit 3:2 gegen die TSG Tübingen, während der TSV Eningen unter Achalm II den TSV Gomaringen II mit 3:2 bezwang.

Viertelfinale mit klarer Struktur

Im Viertelfinale zeigte sich, welche Mannschaften noch über Substanz verfügten. Der TSV Ofterdingen setzte sich mit 2:1 gegen die TSG Tübingen II durch. Der SV Nehren gewann ein enges Spiel gegen den TSV Hirschau mit 2:1. Der SSC Tübingen ließ dem TSV Eningen unter Achalm II beim 3:0 keine Chance. Der SV 03 Tübingen setzte sich mit 4:2 gegen die SG Mössingen/Belsen durch und unterstrich seine Tagesform.

Halbfinals zwischen Nervenstärke und Präzision

Die Halbfinals markierten den emotionalen Wendepunkt des Turniers. Der SV Nehren rang den TSV Ofterdingen mit 4:3 nieder und zog nach einem offenen Schlagabtausch ins Finale ein. Im zweiten Halbfinale setzte sich der SSC Tübingen im Neunmeterschießen gegen den SV 03 Tübingen durch. Die Entscheidung vom Punkt spiegelte die Ausgeglichenheit dieser Partie wider.

Finale mit Verlängerung als letzte Zuspitzung

Das Endspiel brachte noch einmal alles zusammen, was dieses Turnier auszeichnete: Tempo, Spannung und mentale Härte. Der SV Nehren und der SSC Tübingen lieferten sich ein intensives Finale, das erst in der Verlängerung entschieden wurde. Nehren behielt die Kontrolle, nutzte seine Chancen konsequent und setzte sich mit 3:1 durch. Damit krönte sich der SV Nehren nach drei Turniertagen zum Sieger des Tagblatt-Turniers.