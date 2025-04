SV Nehren feiert Auswärtssieg – Torfestival bei Zimmern gegen Albstadt

100 Zuschauer wurden in Zimmern Zeugen eines wechselhaften Spiels, das mit einem furiosen Beginn der Gäste aus Albstadt startete. Bereits in der 3. Minute traf Denis Mazrekaj zur frühen Führung, Nikola Nikoletic legte in der 14. Minute das 0:2 nach. Doch die Antwort des SV Zimmern ließ nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später verkürzte Marius Helmke auf 1:2.

In der zweiten Halbzeit erhöhte der Gastgeber den Druck. In der 64. Minute glich Leo Benz zum 2:2 aus, und als Luca Barroi sieben Minuten vor dem Ende das 3:2 erzielte, schien die Partie zugunsten des SV Zimmern gedreht. Doch Albstadt schlug zurück: Denis Mazrekaj traf in der 88. Minute zum 3:3 und sicherte den Gästen einen Punkt. Für den SV Zimmern bleibt nach der Aufholjagd am Ende nur ein geteilter Erfolg.

---