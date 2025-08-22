SV Nehren erobert nach 3:0 beim FC 07 Albstadt die Tabellenführung

Der dritte Spieltag der Landesliga, Staffel 3, begann heute mit einem klaren Ausrufezeichen des SV Nehren. Im Auswärtsspiel beim FC 07 Albstadt bewies das Team eindrucksvoll seine aktuelle Form und setzte sich mit einem überzeugenden 3:0-Erfolg durch.
---
Mit konzentriertem Offensivspiel setzten die Gäste die Defensive des FC 07 Albstadt früh unter Druck. Der Lohn für den engagierten Auftritt ließ nicht lange auf sich warten: In der 36. Minute brachte Philipp Frank die Gäste mit 1:0 in Führung. Yannik Dorka erhöhte in der 59. Minute auf 2:0 und sorgte damit früh für eine Vorentscheidung. Albstadt bemühte sich zwar um den Anschluss, fand aber kein Mittel gegen die stabil stehende Defensive des Tabellenführers. Der Schlusspunkt folgte in der 78. Minute, als Max Bauknecht den Ball zum 3:0-Endstand im Netz versenkte.
---
Nagold empfängt Freudenstadt, das noch ohne Punkte dasteht. Die Hausherren gelten als Favorit, müssen aber aufpassen, die Gäste könnten für Überraschungen sorgen.
---
Ergenzingen wartet nach 0:1 gegen TuS Ergenzingen auf die ersten Punkte. Zimmern reist als Tabellenführer mit zwei Siegen (5:1 Tore) an und will die Serie ausbauen. Am zweiten Spieltag gewann Zimmern knapp 1:0 gegen SV Seedorf.
---
Mühlheim spielte zuletzt 2:2 gegen VfL Pfullingen und benötigt dringend einen Sieg, um den Anschluss nicht zu verlieren. Empfingen gewann gestern in Nagold und tritt mit breiter Brust an.
---
Tübingen gewann am zweiten Spieltag 4:0 gegen SG Empfingen und will den Aufwärtstrend fortsetzen. Croatia Reutlingen steht weiterhin ohne Punkt da (3:13 Tore) und muss dringend liefern, um den Anschluss nicht völlig zu verlieren.
---
Das Spitzenspiel der Liga: Balingen II (2 Siege, 8:0 Tore) gegen Tuttlingen (2 Siege, 7:0 Tore). Beide Teams ungeschlagen und ohne Gegentor – ein Aufeinandertreffen der makellosen Serien. Balingen II siegte zuletzt 3:0 in Freudenstadt, Tuttlingen 4:0 gegen Albstadt.
---
Harthausen/Scher sucht nach dem Fehlstart (0 Punkte, 0:7 Tore) dringend den ersten Erfolg. BSV 07 Schwenningen gewann 4:3 gegen VfB Bösingen und will die Form bestätigen. Ein Duell zwischen Tabellennachbarn am unteren Ende – Spannung garantiert.
---
Seedorf holte bisher einen Punkt und trifft auf Pfullingen, das zuletzt 2:2 gegen Mühlheim spielte. Beide Teams wollen mit einem Sieg den Anschluss an die Mitte herstellen.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________