SV Nehren bleibt makellos, VfL Nagold und SSC Tübingen gewinnen klar

Der Avschluss des 4. Spieltags der Landesliga, Staffel 3, bot jede Menge Spektakel. Nehren steht ganz vorne, Nagold und Tübingen feierten deutliche Auswärtssiege, während Reutlingen einen wichtigen Heimsieg errang.
---
Die SG Empfingen feiert den vierten Sieg im vierten Spiel. Nach einer torlosen ersten Hälfte übernahmen die Gastgeber nach dem Seitenwechsel die Kontrolle. In der 52. Minute brachte Dennis Rebmann sein Team per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Sieben Minuten später erhöhte Denis Bozicevic in der 59. Minute auf 2:0. In der Schlussphase stellte erneut Denis Bozicevic mit Treffern in der 78. und 86. Minute den 4:0-Endstand her.
---
In einer nervenaufreibenden Partie setzte sich TuS Ergenzingen knapp in Pfullingen durch. Schon früh brachte Filip Djakovic die Gastgeber in der 8. Minute in Führung, doch noch vor der Pause drehten Julian Ciossek in der 44. Minute und Lennart Weipert in der 45. Minute die Partie. Kurz vor dem Halbzeitpfiff traf Kenan Dogan in der 45.+5 Minute zum 2:2-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel schien der VfL durch Max Bieller in der 51. Minute wieder auf die Siegerstraße einzubiegen, doch Nico Gulde (61.) und Simon Joshua Walser (76.) sorgten für die erneute Wende zugunsten der Gäste. Der Platzverweis gegen Lennart Weipert in der 51. Minute brachte zusätzliche Brisanz in die Begegnung.
---
Der VfB Bösingen durfte den ersten Saisonsieg feiern. Gegen Harthausen/Scher gelang Julian Schneider in der 30. Minute der einzige Treffer des Tages. In einem hart umkämpften Spiel bewies Bösingen mehr Durchschlagskraft und verschaffte sich so etwas Luft im Tabellenkeller. Harthausen/Scher dagegen bleibt auch nach vier Spieltagen punktlos.
---
Der FC 07 Albstadt setzte in Schwenningen ein Ausrufezeichen. In einem taktisch geprägten Duell entschied der Treffer von Denis Mazrekaj in der 42. Minute die Partie zugunsten der Gäste. Während Albstadt mit diesem Sieg in der Tabelle den Anschluss an das Mittelfeld herstellt, verpasste Schwenningen die Chance, sich im oberen Tabellendrittel festzusetzen.
---
Vor 200 Zuschauern erwischten die Gäste aus Balingen den besseren Start. Bereits in der 2. Minute traf Mirhan Inan zur Führung. Doch Nehren zeigte sich unbeeindruckt und drehte die Partie noch vor der Pause: Florian Weiss glich in der 36. Minute aus, und Philipp Frank traf in der 39. Minute zum 2:1. In der Nachspielzeit setzte Marvin Hamm in der 90. Minute mit dem 3:1 den Schlusspunkt.
---
Nagold präsentierte sich auswärts eiskalt. Elias Bürkle brachte die Gäste in der 5. Minute per Foulelfmeter in Führung, Frederic Fleischle legte in der 21. Minute nach. Noch vor der Pause erhöhte Marc Rück in der 45.+1 Minute auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel sorgte Jonny Rothfuss in der 60. Minute für die endgültige Entscheidung. Emirhan Karakaya gelang in der 77. Minute nur noch der Ehrentreffer für Tuttlingen.
---
Vor 150 Zuschauern setzte Tübingen ein klares Ausrufezeichen. Mario Kuhn traf in der 5. Minute zur frühen Führung. Patrick Ostojic glich in der 36. Minute per Foulelfmeter aus, doch danach übernahmen die Gäste das Kommando. Lars Lack traf in der 62. Minute zum 2:1, ehe Felix Müller mit Treffern in der 65. und 78. Minute den klaren Auswärtssieg perfekt machte.
---
Ein intensives Spiel erlebten die Zuschauer in Reutlingen. Vincenzo Giambrone traf in der 4. Minute zur frühen Führung, ehe ein Eigentor von Daniel Andic in der 11. Minute den Ausgleich für Mühlheim brachte. Nino Rebholz drehte die Partie in der 17. Minute zugunsten der Gäste, doch erneut Giambrone glich in der 32. Minute aus. Sotirios Vassiliou erzielte in der 49. Minute den entscheidenden Treffer zum 3:2-Heimsieg, der wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld sicherte.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________