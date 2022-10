SV N 2:Tag der Offenen Tür

In diesen Tagen wirbt so manche Einrichtung durch einen Tag der Offenen Tür um Besucher. Auch auf

dem Kunstrasen in Ripsdorf gab es am Sonntag einen Tag der Offenen Tür, leider stand die Tür unserer

Mannschaft erkennbar weiter offen als die Tür der Gastgeber. Vor allem in der ersten Hälfte lief für das

Team um Dirk Scheer nichts zusammen. So war das Spiel eigentlich schon zur Halbzeit entschieden.

Die Einheimischen führten mit 4:0 - und so einen Rückstand holst Du gegen eine so erfahrene

Mannschaft nicht auf. Delcio, der erst zur 2. Hälfte kommen konnte, sorgte mit einem 11er, der an ihm

selbst verschuldet worden war, für den ersten Treffer für uns. Aber als es nach 63 Minuten 7:1 für die

Kombinierten stand, schien ein Debakel umausweichlich. Doch Dirks Truppe zeigte Moral. Obwohl

aussichtslos zurückliegend kämpften die Jungs weiter - und belohnten sich wenigstens durch drei

weitere Tore. Zunächst wehrt der Do-Ri-Keeper einen Freistoß von Fabio Schmitz auf den Fuß von Ali

Basiri Poor ab, dssen Bogenlampe den Weg ins Netz findet; dann wird Delcio erneut im 16er gefoult.

Dieses Mal verwandelt Fabio Schmitz. Dann ein Pass von Fabio auf Christoph Marquis, der auf Leon

Kilian Mertens querlegt und dieser schlenzt das Spielgerät in die Maschen. Da waren noch über 10

Minuten zu spielen, aber jetzt machten die Gastgeber dicht. Es blieb beim 4:7 aus unserer Sicht -

Verloren, aber nicht untergegangen!

Und am kommenden Sonntag gehts für Dirks Team zum ungeschlagenen Tabellenführer

Mutscheid/Effelsberg/Houverath. Und auf der dortigen Asche wird es noch wesentlich schwerer, die

Tür zu verriegeln.

Es spielten: Stephan Pessara, Maximilian Grans, Danny Kirschner, Luca Bläser, Fabio Schmitz,

Christoph Marquis, Mike Mertens, Ali Basiri Poor, Leon Kilian Mertens, Lukas Koll, Kevin

Gunasekara - Tomas Delcio, Lukas Koll, Daniel Wittek

Trainer: Dirk Scheer, Team: Vanessa Malburg, Jürgen Hallmann, Vinzenz Rick