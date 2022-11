SV Musbach – SV Granheim 2-2

Es dauerte keine 3 Minuten, bis Granheim mit 0:1 in Führung ging. Nach einer Flanke von der rechten Seite durch Bianca Uhl konnte Nancy Oßwald, die von der linken Seite kam, völlig frei am zweiten Pfosten abschließen. Nur 5 Minuten später erzielte Musbach bereits den Ausgleich. Erst gewann Monja Walter den Ball im Mittelfeld, dann schickte sie Sabrina Burkhardt mit einem Steilpass in die Tiefe. Burkhardt gewann den Zweikampf und legte den Ball quer zu Lara Armbruster, die den Ball sicher im langen Eck zum 1:1 versenkte. 10 Minuten später gingen unsere Musbacherinnen verdient mit 1:2 in Führung. Pia Stockburger spielte Jessica Exner frei, woraufhin Exner nicht lange brauchte und trocken ins kurze Eck traf. Beinahe wäre Musbach noch vor der Pause mit 3:1 in Führung gegangen, als Alissa Seckinger nach einem Einwurf die Chance am schnellsten erkannte und mit einem Schuss aus 20 Metern fast erfolgreich war. Doch die älteste Spielerin auf dem Platz, Granheims Torhüterin Silvia Bäuerle, reagierte glänzend und hielt ihr Team im Spiel.

Nach der Pause hatte Musbach die erste Chance in der zweiten Halbzeit, als Alissa Seckinger aus 25 Metern aufs Tor schoss. Wieder war es Silvia Bäuerle, die den Ball gerade noch zur Ecke klären konnte. Danach verflachte das Spiel schnell. Granheim versuchte mit viel Kampf und Leidenschaft zurück ins Spiel zu kommen, Musbach hatte darauf nicht die richtige Antwort und verlor mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel. Zweimal hatte Chantal Fath in der 55. und 72. Minute die Chance zum Ausgleich, doch beide Male scheiterte sie an SVM-Torhüterin Tanja Feser. In der 78. Minute hätte Musbach den Sack zumachen können, als Sabrina Burkhardt alleine auf das Granheimer Tor zulief. Doch wieder konnte Silvia Bäuerle den Ball in letzter Sekunde mit dem Fuß abwehren. Und so kam es – in der 84. Minute - wie es kommen musste. Nach dem 5. Eckball für Granheim stand Vanessa Rapp am zweiten Pfosten wieder frei und erzielte mit einem Kopfball den Ausgleich. In den letzten 6 Minuten hatte Musbach noch zwei Chancen durch Larissa Singer und Jemina Schmidt, doch wieder war Granheims Torfrau Silvia Bäuerle zur Stelle. Nach dem Schlusspfiff des Schiedsrichters Markus Teufel, der eine sehr gute Leistung zeigte, haben wir wieder Punkte gegen vermeintlich schwächere Gegner verloren. Etwas das wir unbedingt abstellen müssen in der Rückrunde!

Für den SVM spielten Tanja Feser, Monja Walter, Theresa Graf, Kathrin Herbstreuth, Annabelle Finkbeiner, Larissa Singer, Jessica Exner, Sabrina Burkhardt, Pia Stockburger, Lara Armbruster, Alissa Seckinger, Sabrina Stehle, Jemina Schmidt, Muriel Walter, Rita Marques da Silva, Svenja Weiser, Sarah Maulbetsch und Julia Jakob.