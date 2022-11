SV Musbach – FV 08 Rottweil 1-2

In der zweiten Halbzeit spielten beide Mannschaften weiterhin Angriffsfußball mit hohem Tempo und machten in diesem Derby Werbung für den Frauenfußball in der Verbandsliga. Nach einer Stunde war es Alissa Seckinger, die Jessica Exner auf der linken Seite anspielte. Exner konnte sich gegen 3 Rottweiler Spielerinnen durchsetzen und auf das Tor zulaufen. Leider war ihr Schuss etwas zu ungenau und landete im Außennetz. Aber auch Rottweil blieb aktiv am Spiel beteiligt und hatte nur kurz darauf eine gute Möglichkeit, die Führung auszubauen. Annabell Bantle fand von der linken Seite Cora Rigoni. Rigoni passte zu Alisa Kohl, die SVM-Torhüterin Tanja Feser mit einem satten Schuss aus 18 Metern prüfte. In der 82. Minute dann der Musbacher Anschlusstreffer nach Ballgewinn durch Maja Prutschke im Mittelfeld. Prutschke spielte einen schnellen Ball zu Pia Stockburger, die in den 16-Meter-Raum lief und Torhüterin Fabienne Pfizenmayer mit einem Tor ins kurze Eck keine Chance ließ. Von da an wirf Musbach alles in die Offensive, was den Rottweilerinnen natürlich Raum zum Kontern gab. Sowohl Annabell Bantle (87.) als auch Cora Rigon konnten SVM-Torfrau Tanja Feser nicht überwinden. Am Ende war es die individuelle Qualität auf Rottweiler Seite, die dieses spannende Derby entschied.

Wir wünschen Celine Schwarz an dieser Stelle eine schnelle Genesung und viel Kraft für die kommende Zeit. Come back stronger, Celine!