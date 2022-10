SV Münsing zurück in die Erfolgsspur Fußball Kreisliga

Münsing möchte den Hinspielerfolg gegen Pöcking wiederholen

Münsing – Wie kann das sein? Diese Frage vor allem beschäftigte Ralf Zahn nach dem katastrophalen Auftritt seines SV Münsing bei der jüngsten 0:4-Niederlage in Peißenberg. Die naheliegendste Erklärung für den krassen Spannungsabfall: „Die aufregende Woche davor, mit dem Spiel gegen 1860 und dem Sieg gegen Habach war zuviel“, hat der Trainer das Jubiläums-Wochenende als Hauptursache dafür ausgemacht, dass seine Mannschaft sich für den Liga-Alltag eine Woche später nicht mehr motivieren konnte. „Ich glaube jedenfalls nicht, dass es ein grundsätzliches Problem mit der Einstellung gibt.“

Zurück in die Erfolgsspur

Deshalb hoffe er, dass nun für das Heimspiel gegen den SC Pöcking-Possenhofen (So., 16 Uhr) „alle wieder voll motiviert sind.“ Die Liga sei nun mal das Tagesgeschäft und da wolle man möglichst gut dastehen, was meint: so weit wie möglich oben. Als Vorteil wertet der SVM-Trainer die Tatsache, dass man zu Hause antritt. „Auswärts sind wir derzeit nicht so überzeugend“, räumt der Coach nämlich ein.

Auswärts nur ein Erfolgserlebnis

Das einzige Erfolgserlebnis auf fremden Plätzen holte sich der Aufsteiger mit dem 3:2-Sieg in Pöcking. Zwar schiebt Zahn dem Bezirksliga-Absteiger, der in den letzten fünf Spielen nicht mehr gewinnen konnte, die Favoritenrolle zu („die wollen in die Aufstiegsrunde“). Aber er sehe für sein Team dennoch gute Chancen. „Ich rechne mir schon was aus“, sagt Zahn, der sich mit seiner Mannschaft grundsätzlich im Soll sieht. „Für einen Aufsteiger stehen wir gut da.“

Deutlich mehr erwartet hatten wohl die Gäste, die den selbst gesteckten Zielen etwas hinterherzulaufen scheinen. „Wir können gewinnen, die müssen“, sagtZahn. Und weist auf eine Konsequenz des Spielausgangs hin: „Wer verliert, der kann sich auf die Abstiegsrunde vorbereiten.“ rst

SV Münsing

M. Hirn, Werner - Buchloh, Auer, L. Hirn, Pflieger, Seitz, Lang, Graf, Schönacher, Zachenbacher, J. Holzer, L. Hauptmann, Geiger, Uhle, Manhart (?)