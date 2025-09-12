SV Mundingen will die Bilanz gegen Lörrach aufbessern

Durchatmen beim SV Mundingen: Nach drei vergeblichen Anläufen konnte zuletzt der erste Sieg in der laufenden Landesliga-Saison eingeholt werden. Mit 4:2 bezwang die Mannschaft von Karsten Bickel den FC Tiengen. Der Coach analysiert, was bisher nicht so optimal lief.

Sind vier Zähler aus den ersten vier Saisonspielen ein guter Schnitt? Karsten Bickel, der Trainer des SV Mundingen, ist gespalten: „Durch unser Auftreten in den ersten Spielen war nicht mehr machbar. So gesehen, sind vier Punkte okay, aber ich hätte lieber vier Punkte in dem Wissen, dass wir gegen Gundelfingen und Weil eine gute Leistung gezeigt haben.“

Doch genau daran fehlte es nach Ansicht des Coachs: „Gegen Gundelfingen/Wildtal hatten wir – vor allem in der ersten Halbzeit – einen kompletten mannschaftlichen Blackout, und Gundelfingen hat uns mit drei Toren eiskalt erwischt. In der zweiten Halbzeit haben wir besser ins Spiel gefunden und zwei Tore erzielt – es waren zwar beides Elfmeter, aber wir haben sie erzwungen." Weniger erfreulich war für ihn, dass seine Mannschaft, obwohl sie nach der Gelb-Roten Karte gegen Gästekeeper Mattia Gerges eine halbe Stunde in Überzahl spielte, keine überzeugende Vorstellung ablieferte und sich mit 2:5 geschlagen geben musste.