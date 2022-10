SV Mundingen setzt den „Lucky Punch“ Aufsteiger Reute mit überzeugendem Auftritt vor der Spielpause +++ Souveräner Sieg des FC Bad Krozingen +++ Gundelfingen/Wildtal gewinnt Aufsteigerduell

Karsten Bickel: „Nie den Glauben an die eigene Stärke verloren“

Neuer Tabellenführer der Bezirksliga ist der SV Mundingen, der gegen Nordweil/Wagenstadt zweimal einen Rückstand egalisierte und in der Nachspielzeit den „Lucky Punch“ zum 3:2-Sieg setzte. „Eine tolle Moral der Mannschaft, die nie den Glauben an die eigene Stärke verloren hat und immer wieder zurückgekommen ist!“, lobte Trainer Karsten Bickel. Das breite Spitzenfeld wertet er als Qualitätsmerkmal der Liga: „Es heißt, Woche für Woche das Optimum abzuliefern. Im Umkehrschluss bedeutet es natürlich auch, dass man sich mal eine Niederlage leisten kann, ohne gleich abgeschlagen zu werden.“ Vor der Pause hatte Mundingen einen Schock zu verdauen, denn Dominic Cope, der unter der Woche noch mit einer Grippe gekämpft hatte, bekam Kreislaufbeschwerden und musste vom Platz genommen werden und wurde schließlich sogar zur Behandlung in die Klinik gebracht. „Da haben wir gemerkt, wie unwichtig Fußball eigentlich ist“, sagte Bickel und wünschte Cope gute Besserung.

Angelo Saggiomo: „Die beste Saisonleistung“

Aufsteiger SC Reute hatte mit dem 2:0-Erfolg gegen den bisherigen Spitzenreiter Simonswald/Obersimonswald das Nachrücken erst ermöglicht. Und dies schon aus eigenem Interesse: „Mit einer Niederlage wären wir sechs Punkte hintendran gewesen“, rechnete SCR-Trainer Angelo Saggiomo vor. Zudem hat seine Mannschaft am kommenden Wochenende spielfrei und hätte dadurch noch weiter ins Hintertreffen geraten können. Gegen die SG überzeugte das gesamte Team; Fabrice Élatré, Mahsum Sönmez, Miguel Rosales und Kapitän Dominik Heiny ragten aus einer homogenen Elf hervor. „Es war unsere beste Saisonleistung bisher“, so Saggiomo. „Vielleicht war Simonswald diesmal nicht so gut wie sonst, aber wir sind extrem stark aufgetreten und haben den Gegner förmlich in Grund und Boden gespielt. Ich bin stolz auf die Mannschaft. Der Teamgeist war überragend.“ Und solle auch für das Anfang November anstehende Spitzenspiel in Bad Krozingen bestehen bleiben.

FC Bad Krozingen behauptet sich trotz Unterzahl

Der FC Bad Krozingen scheint weiterhin bestrebt, den Landesliga-Abstieg zu korrigieren. Gegen die SF Eintracht Freiburg landeten die Kurstädter einen 3:1-Heimsieg. „Wir wollten von Anfang an druckvoll auftreten und nichts anbrennen lassen“, erklärte Coach Simon Schweiger. Dank überzeugenden Pass- und Positionsspiels ging es mit 2:0 in die Pause; Goalgetter Maximilian Thoma hatte auf Vorarbeit von Ugochukwu Ohagi getroffen, ehe die Gäste einen Schuss von Sabri Jaziri ins eigene Tor abfälschten. Einen Wendepunkt hätte die Gelb-Rote Karte gegen Jaziri in der 78. Minute darstellen können. „Es hat ein paar Minuten gedauert, bis wir uns neu sortiert hatten“, sagte Schweiger. In der 86. Minute glückte dem FCK das 3:0. Nachdem Gästetorwart Philipp Maier einen Schuss von Yacine Menasra pariert hatte, setzte Marc Gutmann nach und schob ein. „Zuletzt haben wir uns zu sehr auf das 3:0 verlassen und die eine oder andere Chance zugelassen“, monierte Schweiger. Die Freiburger verkürzten zwar noch, aber „alles in allem war es ein souveräner Sieg“.