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SV Mundelfingen packt den direkten Wiederaufstieg
Die SG Oberbaldingen/Öfingen spielt in der Relegation um den Aufstieg.
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Marlon Gebhard (rechts) steigt mit dem SV Mundelfingen in die Kreisliga A auf. – Foto: Wolfgang Scheu
Der SV Mundelfingen holt sich mit einem 6:2 gegen die SG Aulfingen/Leipferdingen die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga-B. Die SG Oberbaldingen/Öfingen spielt in der Relegation um den Aufstieg.
Auf allzu viel Spannung hatte der SV Mundelfingen keine Lust. Der Tabellenführer machte am Samstagnachmittag mit der SG Aulfingen/Leipferdingen kurzen Prozess und sorgte für frühe Feierstimmung auf den Rängen. Bereits nach fünf Minuten gingen die Hausherren durch Marlon Gebhardt mit 1:0 in Führung. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.