SV Mundelfingen packt den direkten Wiederaufstieg Die SG Oberbaldingen/Öfingen spielt in der Relegation um den Aufstieg. von Stefan Kech (BZ) · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Marlon Gebhard (rechts) steigt mit dem SV Mundelfingen in die Kreisliga A auf. – Foto: Wolfgang Scheu

Der SV Mundelfingen holt sich mit einem 6:2 gegen die SG Aulfingen/Leipferdingen die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga-B. Die SG Oberbaldingen/Öfingen spielt in der Relegation um den Aufstieg.