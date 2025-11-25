SV Müs setzt auf interne Lösung

Wie die Osthessen-Zeitung berichtet, hat der SV Müs nach dem Abschied von Andre Wohnig eine schnelle und vereinsnahe Lösung gefunden: Mit Marcel Büttner rückt ein vertrautes Gesicht an die Spitze des Kreisoberligisten. Der 37-Jährige, der seit seiner Jugend das Trikot des Vereins trägt und zuletzt mehrere Jahre die Reserve coachte, übernimmt damit erstmals die Verantwortung für die erste Mannschaft.
Der Vereinsvorstand setzt bewusst auf Kontinuität und Identifikation. Büttner kenne die Strukturen, die Spieler und das Umfeld wie kaum ein anderer und gelte deshalb als idealer Impulsgeber für die kommenden Aufgaben. Mit seiner Ernennung verbindet der Klub die Hoffnung auf neue Energie im Team und eine sportliche Trendwende im weiteren Saisonverlauf.