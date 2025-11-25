SV Müs setzt auf interne Lösung

Wie die Osthessen-Zeitung berichtet, hat der SV Müs nach dem Abschied von Andre Wohnig eine schnelle und vereinsnahe Lösung gefunden: Mit Marcel Büttner rückt ein vertrautes Gesicht an die Spitze des Kreisoberligisten. Der 37-Jährige, der seit seiner Jugend das Trikot des Vereins trägt und zuletzt mehrere Jahre die Reserve coachte, übernimmt damit erstmals die Verantwortung für die erste Mannschaft.