SV Münster belohnt sich zum Jahresabschluss nicht Verbandsligist verliert trotz guter Leistung auch sein letztes Spiel 2022 +++ Selmanaj lobt Team

Münster startete gut in die Partie, hatte mehr Ballbesitz und begann, früh zu pressen. Das 1:0 der Platzherren fiel durch einen Abstimmungsfehler in der Wald-Michelbacher Abwehr, aus dem ein Eigentor von Siby (31.) resultierte. Die Eintracht glich jedoch kurz vor der Pause durch Halblaub (43.) aus. Münster kam gut aus der Kabine, geriet nach einem Treffer von Hannawald (52.) allerdings in Rückstand. Zwar erspielten sich die Gastgeber noch eine Handvoll guter Chancen, ein Treffer wollte aber nicht fallen: Zwei Mal scheiterte der SVM am Innenpfosten, einmal rollte der Ball die Linie entlang ins Aus. „Die tabellarische Situation entspricht nicht unserem Spiel, wir spielen richtig guten Fußball“, sagte Münsters Trainer Naser Selmanaj und lobte seine Mannschaft. „Ich kann nur den Hut vor den Jungs ziehen, sich in so seiner Situation nicht aufzugeben, um jede Woche so eine Einstellung und Moral zu zeigen.“

Nach der andauernden Negativserie liegt die Hoffnung auf der Winterpause, um im neuen Jahr wieder angreifen zu können. „Das Pech verfolgt uns, und wir belohnen uns nicht. Mir tun die Spieler leid. In meiner aktiven Zeit habe ich das selbst nie so extrem erlebt, wenn man hinten drinsteht. Wir hoffen, im neuen Jahr mit mehr Glück und neuer Kraft angreifen zu können.“

SV Münster: Petrinec – Schrom, Wolf, Seib, Yilidirim – Arian Sahitolli, Anas Hamed (59. Breir), Tareq Hamed, Sahraoui – Köllhofer, Huther (74. Mustefa).