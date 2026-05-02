SV Münsing warnt vor dem Abstiegskampf in Burggen

10.11.2024, SV Münsing - Tus Geretsried II, Eric Maier, Luis Hirn, Fabio Pech, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert/Hans Lippert - Fo

Die Partie gegen den TSV Burggen/Bernbeuren ist kein Selbstläufer. Berg und Waldram verloren dort bereits mit 0:2 gegen den Aufsteiger.

Denn die regionale Konkurrenz aus Berg und Waldram bekam das unlängst zu spüren: Beide unterlagen dem Aufsteiger jeweils mit 0:2. Dadurch rangieren die Burggener im Moment auf einem Relegationsplatz. „Das ist sicher nicht die leichte Aufgabe, wie es auf dem Papier wirkt“, warnt Grelics.

Eine weite Auswärtsreise steht für die Münsinger Fußballer dieses Mal auf dem Programm: Im westlichen Landkreis Weilheim-Schongau trifft der Kreisligist am Sonntag (14.15 Uhr) auf den TSV Burggen /Bernbeuren. „Eine Mannschaft, die um den Klassenerhalt kämpft“, erwartet SVM-Coach Martin Grelics. Und damit wohl auch keinen Selbstläufer für seine Elf.

Nach einigen Wochen mit Spielen auf Augenhöhe könnte die Favoritenrolle durchaus zu anderen Anforderungen an den Matchplan führen. „Wir haben einen Plan trainiert. Es kommt ein bisschen darauf an, wir haben verschiedene Varianten“, erläutert der SVM-Coach die Arbeit unter der Woche. Der Fokus liege aber besonders darauf, die Spielkontrolle zu erlangen. Denn damit war Grelics insbesondere letzte Woche gar nicht zufrieden: „Es geht da mehr um uns. Wir gehen trotzdem als Favorit hin.“

Personell gibt es nur kleinere Veränderungen. Am bedeutendsten ist wohl noch die Änderung auf der Torwartposition: Henri Werneburgs Dienste sind zeitgleich in der Münsinger U19 gefragt, dafür steht Eric Maier zwischen den Pfosten. Zudem kehrt Valentino Stojadinovic nach muskulären Problemen wieder in den Kader zurück.

Obwohl man im Aufstiegskampf nur noch Außenseiterchancen hat, fordert Grelics das Maximum von seiner Elf: „Es sind noch genug Ziele da.“