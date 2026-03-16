SV Münsing verliert Generalprobe deutlich gegen Rott/Lech: „Kein guter Auftritt!“

Martin Grelics war mit der Leistung seines Teams nicht zufrieden, sah aber die Gesamtheit. – Foto: Tamara Rabuser

Etwas überraschend unterlagen die Münsinger Fußballer in ihrem letzten Vorbereitungsspiel dem A-Klassisten TSV Rott/Lech, dem Heimatverein von Coach Martin Grelics. „Das war kein guter Auftritt, das brauchen wir gar nicht schönreden“, erklärte der Trainer nach dem 1:2. Am Ende hätten die Gäste mehr Willen gezeigt. Bei differenzierter Betrachtung konnte Grelics seiner Mannschaft zumindest einige Dinge zu Gute halten. Mehr Ballbesitz und mehr Spielkontrolle hatten nämlich ganz klar die Hausherren. „Aber es geht darum die Tore zu machen und hinten auf der Hut zu sein, wenn der Gegner mal nach vorne kommt.“ Letzteres klappte beim 0:1 nach einer Ecke nicht (42.), mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

In der Offensive hätten Lorenz Niggl frei vor dem Torwart und Johannes Gebel mit einem Kopfball an die Latte auch für einen anderen Zwischenstand sorgen können. Sebastian Schönacher machte es kurz nach Seitenwechsel besser – 1:1 (48.). Für mehr sollte es aber vor dem Tor nicht mehr reichen, stattdessen nutzen die Gäste einen Abstimmungsfehler in der Defensive zum 1:2 (75.).