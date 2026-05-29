SV Münsing kann Peiting noch von Platz vier verdrängen

06.09.2025, SV Münsing - Widsteig, JULIAN HAUPTMANN, SEBASTIAN SCHÖNACHER, Trainer Martin Grelic, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert

Der SV Münsing bestreitet am Samstag sein letztes Saisonspiel unter Trainer Martin Grelics. Bei einem Sieg in Unterammergau könnte der Club noch auf Rang vier vorstoßen – wenn Peiting parallel in Lenggries verliert.

Die Zeit von Martin Grelics beim SV Münsing neigt sich dem Ende entgegen. Am Donnerstag leitete er seine letzte Trainingseinheit am Hartlweg, an diesem Samstag (15 Uhr) endet beim WSV Unterammergau eine erfolgreiche Zusammenarbeit. „Wir haben wirklich eine gute Zeit gehabt“, zieht Grelics ein positives Resümee von seiner Zeit in Münsing.

Im Vordergrund stand in dieser Woche die gemeinsame Aufarbeitung der Saison in ihrer Gesamtheit: „Was war gut? Was kann man besser machen?“ erzählt Martin Grelics aus den Gesprächen. Sie waren geprägt von vielen positiven Aspekten: „Ein absolut tolles Jahr, ein sehr angenehmes Umfeld. Es fällt mir schwer zu gehen“, gibt der SVM-Coach zu. Unter Berücksichtigung der verletzungsbedingt streckenweise dünnen Personallage ist man auch mit dem sportlichen Ergebnis zufrieden. „Top-Fünf ist für diese Umstände absolut in Ordnung“, meint Grelics.

Doch es beweist auch wieder den ungemeinen Ehrgeiz des 40-Jährigen, dass er selbst jetzt noch kleine Ziele verfolgt. „Platz vier wäre noch zu attackieren“, sagt Grelics. Peiting hat parallel ein schwieriges Spiel in Lenggries und könnte im Falle einer Niederlage noch vom SVM abgefangen werden, sofern dieser in Unterammergau gewinnt.

Zwar geht es diesmal mit einem ganz dünnen Kader ins Ammertal, weil Valentino Stojadinovic (verletzt) und Maximilian Spilker (privat) zusätzlich ausfallen. Doch Grelics vertraut auf sein Team: „Auch extrem dezimiert sind wir noch Favorit. Wir wollen das schon noch holen“, betont Grelics. Bevor es dann für ihn zur neuen Saison in der Bayernliga weitergeht und die Münsinger unter Simon Gebhart einen neuen Anlauf in der Kreisliga nehmen. „Ich wünsche ihnen dafür nur das Beste“, versichert Martin Grelics.