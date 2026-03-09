SV Münsing gibt gegen Weßling sichere Führung aus der Hand

War mit der Leistung seines Teams nicht zufrieden: SV Münsing-Trainer Martin Grelics. – Foto: Tamara Rabuser

Erneut bilanzierte Martin Grelics ein Testspiel mit den Worten: „Ich bin insgesamt nicht unzufrieden.“ Dass der SVM-Coach eine doppelte Verneinung verwendete, lag insbesondere daran, dass die Münsinger Fußballer gegen den SC Weßling zwar einen über weite Strecken guten Auftritt zeigten, jedoch auch eine 3:0-Führung aus der Hand gaben.

Grelics sah einen „sehr guten Beginn“ mit defensiver Stabilität und guten Lösungen im Spielaufbau. Auch den Vorsprung von drei Toren nach einer halben Stunde fand der Coach verdient; er hätte sogar noch höher ausfallen können. Stefan Mannweiler bugsierte eine von Hans Zachenbacher verlängerte Flanke ins Tor (18.). Letzterer netzte anschließend nach einem langen Ball von Tobias Werner selbst ein (21.) und hatte auch beim dritten Treffer von Sebastian Schönacher mit seiner Vorlage die Füße im Spiel. Was den Trainer störte, war die Art und Weise der folgenden Gegentore: „Das müssen wir uns ankreiden lassen. Das war absolut verteidigbar.“ Weßling verkürzte noch vor der Pause (37.) und glich mit einem Doppelschlag auf 3:3 aus (72., 77.). „Es gibt in fast jedem Spiel Phasen, in denen du nicht am Drücker bist. Aber du musst wissen, wie du das dann verteidigst“, so Grelics.