SV München West zahlt zum Bezirksliga-Auftakt Lehrgeld

– Foto: Jasmin Heimgärtner

Besonders schmerzhaft wogen die Abgänge wichtiger Leistungsträger. Torjäger Lorenz Weber, vereinsinterner Top-Torschütze der vergangenen Saison, schloss sich dem Landesligisten TSV Grünwald an. Auch der junge Ivan Petrovic wechselte mit dem FC Planegg eine Liga höher. Offensivspieler Miran Ahmad wird den Verein aufgrund eines beruflichen Auslandsaufenthalts für ein Jahr nicht zur Verfügung stehen.

Mit großer Vorfreude, aber alles andere als optimalen Voraussetzungen startete der SV München West in das Abenteuer Bezirksliga. Nach dem Aufstieg über die Relegation blieb dem Team aufgrund der verkürzten Vorbereitung und der erst spät feststehenden Ligazugehörigkeit nur wenig Zeit, den Kader für die neue Spielklasse zu formen. Hinzu kamen zahlreiche personelle Veränderungen, die sich sportlich nicht von heute auf morgen kompensieren lassen.

Umso erfreulicher war die Verpflichtung des erfahrenen Stürmers Jonas Raub. Allerdings muss auch der Neuzugang verletzungsbedingt noch auf sein Debüt warten und wird voraussichtlich erst Mitte August ins Mannschaftstraining einsteigen können.

Auch auf der Verletztenliste musste der Aufsteiger einige Rückschläge hinnehmen. Relegationsheld und zweitbester Scorer Ferdinand Hansel verletzte sich im Saisonendspurt schwer und fällt nach seiner Operation deutlich länger aus als zunächst erwartet. Der als Ersatz eingeplante August Auspurg verpasste die komplette Vorbereitung aufgrund einer studienbedingten Klausurenphase. Neuzugang Korab Rusiti fehlte zum Saisonauftakt urlaubsbedingt, während weitere Neuzugänge, die die entstandenen Lücken schließen sollen, erst ein beziehungsweise zwei Vorbereitungsspiele absolviert hatten und entsprechend noch nicht vollständig integriert waren. Zudem arbeitet Clint Schmidt nach einer mehr als einjährigen Spielpause weiterhin an seinem Fitnessrückstand.

Entsprechend schwierig gestaltete sich auch der Start in die neue Liga. Im Auswärtsspiel gegen den SV Pullach gehörte die erste Halbzeit spielerisch klar den Gastgebern, die das Geschehen kontrollierten und mehr Ballbesitz hatten. Der SV München West benötigte einige Zeit, um sich an das Tempo und die Intensität der Bezirksliga zu gewöhnen.

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gastgeber jedoch deutlich verbessert. Vor allem in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der die Westler zunehmend mutiger agierten. Die bis dahin größte Torchance hatte Daniel Egwi, dessen Abschluss nur am Pfosten landete. In dieser Phase schien die Führung für den Aufsteiger sogar wahrscheinlicher als ein Treffer der Gäste.

Umso unglücklicher fiel dann das 1:0. Nach einer Ecke entwickelte sich eine unübersichtliche Szene im Strafraum, der Ball sprang mehrfach hin und her, ehe ein Schuss aus kurzer Distanz die Hand eines Münchner Verteidigers traf. Der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß – eine äußerst unglückliche Situation für den Aufsteiger. Pandza ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte sicher zur Führung für Pullach.

Der SV München West ließ sich davon jedoch keineswegs beeindrucken. Die Mannschaft blieb mutig, spielte weiter nach vorne und belohnte sich wenig später mit dem verdienten Ausgleich. Nach einem gelungenen Angriff traf Balthasar Auspurg zum 1:1 und stellte den Spielverlauf wieder her.

In der Schlussphase war die Begegnung völlig offen. Lukas Hogeback hatte sogar die große Möglichkeit, den SV München West erstmals in Führung zu bringen. Stattdessen zeigte Pullach seine ganze Erfahrung. Ein schnell vorgetragener Konter führte schließlich zum 2:1-Siegtreffer der Gäste.

Am Ende setzte sich der SV Pullach vor allem aufgrund seiner Cleverness, Abgeklärtheit und größeren Erfahrung in der Bezirksliga durch. Für den SV München West war die Niederlage zwar ärgerlich, gleichzeitig zeigte die zweite Halbzeit, dass die Mannschaft in der neuen Liga durchaus konkurrenzfähig sein kann. Mit etwas mehr Spielglück wäre ein Punktgewinn gegen einen routinierten Gegner durchaus möglich gewesen. Nun gilt es, die Erkenntnisse aus dem Auftakt mitzunehmen, die Neuzugänge weiter zu integrieren und sich Schritt für Schritt an die Anforderungen der Bezirksliga anzupassen.