SV München West weiterhin auf Siegeszug von Florian Hahn · Heute, 14:14 Uhr · 0 Leser

Erstes Spiel im Stadion – Foto: Alte Haide

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Achter Erfolg in Serie Am letzten Spieltag der Saison ging es für den SV West tabellarisch um nichts mehr. Bei hochsommerlichen Temperaturen und mit dem Wissen, dass das alles entscheidende Relegationsspiel bereits vor der Tür steht, setzte Trainer Florian Hahn bewusst auf Regeneration. Viele Spieler nutzten das spielfreie Wochenende für einen Kurzurlaub – inklusive des Trainers selbst –, um vor den anstehenden Aufgaben noch einmal Kräfte zu sammeln. Dass einige Akteure dadurch ohne regulären Trainingsrhythmus auf dem Platz standen, war der Mannschaft anzumerken. Zudem wurden mehrere Leistungsträger um Kapitän Luke Hogeback geschont. Daniel Egwi, Ferdl Hansl, Luka Radoluvic und Julian Steinhaus erhielten eine Pause, um mit voller Energie in die Relegation gehen zu können.

Um sich bereits an die Bedingungen der bevorstehenden Entscheidungsspiele zu gewöhnen, trat der SV West erstmals im Stadion auf Rasen an. Das ungewohnte Geläuf, die personellen Veränderungen, die sommerlichen Temperaturen und die tabellarische Ausgangslage sorgten dafür, dass sich in der ersten Halbzeit ein eher zähes und wenig ansehnliches Spiel entwickelte. Die Gäste aus der Haide benötigten noch einen Punkt und konzentrierten sich voll auf die Defensive. Der SV West musste hingegen kein Risiko eingehen. Folgerichtig blieben Torchancen auf beiden Seiten Mangelware. Nach dem Seitenwechsel machte sich bei den Gästen zunehmend der Kräfteverschleiß bemerkbar. Von Minute zu Minute eröffnete sich dem SV West mehr Raum, den die Hausherren jedoch oft nicht konsequent nutzten. Stattdessen versuchte man immer wieder, Torjäger Lorenz Weber in Szene zu setzen und ihm möglicherweise noch die Torjägerkrone zu ermöglichen. So plätscherte der laue Sommerkick lange Zeit ohne große Höhepunkte dahin.

Nikolaus Ralle wie alle Westler aktuell in bestechender Form – Foto: Jasmin Heimgärtner