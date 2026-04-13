SV München West feiert verdienten 5:2-Heimsieg

Der SV München West bleibt zuhause eine Macht und gewinnt am Ende verdient mit 5:2. Das Ergebnis wirkt klar, spiegelt jedoch nicht ganz den zwischenzeitlich ausgeglichenen Spielverlauf wider.

In der Folge verpasste es der SV München West jedoch, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Ein Pfostenschuss mit anschließendem Nachschuss sowie ein freier Kopfball aus fünf Metern blieben ungenutzt. Gegen Ende der ersten Halbzeit kam dann der TSV Großhadern immer besser ins Spiel und hatte zwei hundertprozentige Chancen. Doch der stark aufgelegte Torhüter Jonas Kapfer hielt mit überragenden Paraden die Führung fest.

Der Matchplan der Gastgeber ging zunächst voll auf: Mit aggressivem, hohem Anlaufen setzte der SVW den Gegner früh unter Druck und erzwang Ballgewinne im letzten Drittel. Genau daraus resultierte auch die frühe Führung – Kapitän Lukas Hogeback traf zum 1:0.

Auch der Beginn der zweiten Halbzeit gehörte zunächst den Gästen. In einer ausgeglichenen Phase gelang Großhadern durch Florian Rieder der verdiente Ausgleich zum 1:1.

Dieser Treffer wirkte jedoch wie ein Weckruf für den SV München West. Fortan übernahm die Heimmannschaft klar die Kontrolle, erspielte sich zahlreiche Chancen und belohnte sich schließlich: Lorenz Weber traf per sehenswertem Kopfball zur 2:1-Führung.

Trotz weiterer Möglichkeiten ließ der SVW zunächst die Entscheidung liegen. Erst in der Schlussphase, als Großhadern alles nach vorne warf, ergaben sich größere Räume. Diese nutzte der SV München West eiskalt: Nach einem schnellen Konter per Abschlag des Keepers Kapfer erzielte Balthasar Auspurg das 3:1. Kurz darauf sorgte der eingewechselte August Auspurg mit einem Doppelpack für die Treffer zum 4:1 und 5:1.

In der 90. Minute ließ die Konzentration jedoch nach – bereits gedanklich in der Kabine, kassierte der SV München West noch das 5:2 mit dem Schlusspfiff.

Überschattet wurde der Sieg von der Verletzung von Miran Ahmad, der aktuell in guter Form war und die ohnehin angespannte Personalsituation weiter verschärft. Insgesamt fehlten dem SV München West gegen Großhadern gleich elf Spieler verletzungsbedingt. Mit Julian Steinhaus, Luka Radoluvic, Marcel Schröpfer, Tareq Odeh und dem kürzlich erst wieder ins Training eingestiegenen Julian Hippacher standen mehrere Stammkräfte der Vorrunde nicht zur Verfügung.