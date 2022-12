SV München Laim I schlägt TSV Poing - überwintert auf Platz 2

Am Sonntag, 27.11.2022, trafen die Damen des SV München Laim zum zweiten Mal innerhalb von 7 Tagen auf die Damen des TSV Poing. Nachdem man das Hinspiel mit 7:0 auf heimischen Platz für sich entschied, wollten die Laimer Damen auch Auswärts den Sieg mit nach Hause nehmen. Trotz des hohen Ergebnisses die Woche zu vor, wurde ein schwieriges Spiel erwartet, da Poing in der Offensive wieder auf beide Toptorjägerinnen zurückgreifen konnte.

Nachdem sich beide Mannschaften intensiv warm gemacht hatten, fehlte zum Anpfiff die wichtigste Person, der Schiedsrichter. Nach einem Anruf konnte Poing eine Schiedsrichterin erreichen, die sich bereit erklärte die Partie zu leiten. Somit mussten sich beide Mannschaften nochmals 20 Minuten aufwärmen bevor die Schiedsrichterin eintraf. An dieser Stelle nochmals ein großes Dankeschön, an Frau Pricha, die die Partie souverän leitete.



Mit dem Anpfiff begann Poing fulminant und blieb bereits in den ersten Minuten nur an der Laimer Defensive hängen. Doch bereits in der 4. Spielminute kam Lechner, nach einer sehr gut vorgetragenen Kombination im Mittelfeld, über rechts durch und behielt vor Katha B. die Nerven und verwandelte früh zum 1:0. Ein ungewohntes Bild für die Laimer Damen, da normalerweise Laim immer früh im Spiel für Tore gut ist. Gemeinsam versuchte man ins Spiel zu finden, doch es fehlte offensiv noch die richtige Präzision und defensiv der Zugriff in allen Mannschaftsteilen. So kam Poing immer wieder schnell durchs Mittelfeld, doch es fehlte die nötige Präzision im letzten Angriffsdrittel. In der 12. Minute konnten wir uns endlich einmal freispielen. So wurde Sandra auf links durchgeschickt, diese setzte sich hervorragend gegen 2 Gegenspielerinnen durch und fand in der Mitte Lea , die nur noch einschieben musste. Ein sehr schön vorgetragener Angriff und eine der wenigen Spiele in denen bereits die erste Aktion zum Erfolg führte. Doch auch der Ausgleich brachte keine Ruhe in unser Spiel. Poing beherrscht weiterhin große Teile des Spielfeldes und konnte aus einer eigentlich ungefährlichen Situation Profit schlagen, als der Ball zu Katha B. zurück gelegt wurde und diese leider den Ball genau in die Füße von Staudigl spielte. Diese nahm sich aus 25 Metern ein Herz und nach einem tükischen Aufsetzer stand es in der 15. Minute 2:1 für Poing. Diese Führung war zu diesem Zeitpunkt auch mehr als verdient. Doch das 2:1 wirkte für alle Laimerinnen, wie ein Hallo-wach-Effekt. Mit dem darauffolgenden Anstoß übernahmen wir die überhand in der Partie. Und nach dem erst Marie aus 23 Metern knapp an der Torhüterin scheiterte und im Anschluss Sandra H. nochmal aus 18 Metern knapp verzog. Merkten alle auf dem Platz, dass Laim jetzt da war. Erst scheiterte Petra noch zweimal über rechts, nachdem sie sich super außen durchsetzen konnte. Ehe sie mit einem Schlag auf den Fuß erst einmal raus musste. Die nächste Aktion bescherte dann den nun wohlverdienten Ausgleich. Als Sandra, mit einem starken Ball aus den Halbfeld, für Emma durchsteckte. Emma legte den Ball quer auf Lea die in der Mitte verpasste, allerdings erreichte Michelle H., die kurz zuvor für Petra reinkam, den Ball noch vor der Grundlinie und schlenzte von dort den Ball über die Keeperin an den Innenpfosten und ins Tor. Die Zuschauer, als auch die Laimer Bank freute sich, war allerdings sehr verwundert wie dieser Ball reingehen konnte. Ein absolutes Traumtor. An diesen Zeitpunkt lief alles bei uns. Die Kombination im Mittelfeld wurden zu Ende gespielt und in der Defensive hatte man den Zugriff auf die Gegenspielerinnen, so dass Poing sich kaum mehr befreien konnte. Es rollte ein Angriff nachdem anderen auf das Poinger Tor. Erst verpasste Emma nochmal knapp aus halblinker Position. Doch in der 34. Spielminute wurde der Ball über rechts in die Mitte auf Emma gebracht. Die 22 Meter vor dem Tor sich aufdrehen konnte und Sandra links neben sich freistehend fand. Sandra bekam den Ball und versenkte diesen aus gut 18 Metern im Winkel. Wieder ein absolutes Traumtor. Keine zwei Minuten später bekamen wir einen Eckball über rechts, den Emma reinbrachte, nachdem die Keeperin nur abklatschen lassen konnte, stand Moni unser Kopfballungeheuer mal wieder goldrichtig und nickte den Ball zum 4:2 für uns ein. Poing hatte allerdings direkt nach dem Anstoß die größte Möglichkeit für sie, als ein langer Ball durchrutschte und Gattner alleine aufs Tor zu lief, doch den Ball sowohl an Katha B. als auch am Tor vorbeilegte. In den letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit kamen wir vorallem Sandra, Michelle S. immer wieder gefährlich in den Strafraum, trafen aber dort die falschen Entscheidungen. In der 41. Minute kamen wir nach einer Kombination in der Mitte über Isabela zum Abschluss, doch diese scheiterte noch an der guten Torhüterin. Den Abpraller nutzte dann wieder Michelle H., die den Ball gekonnt unter die Latte legte. Mit dem 5:2 ging es in die Halbzeit. Wir wollten genau dort weitermachen, wo wir aufgehört hatten, mit schnellen und zielstrebigen Offensivfußball.Unsere Verteidigung um Lucie, Katharina M. Und Lisa stand nun auch wie eine Wand und die offensive starken Poingerspielerinnen blieben immer wieder an den drei oder an Moni und Isabela hängen. Dies änderte sich auch nicht in der zweiten Halbzeit, auch mit Melanie und Michelle S. nicht.

Und bereits in der 50. Minute kamen wir wieder gefährlich vors Tor, als Katharina M. den Ball überragend durchsteckte auf Sandra. Diese nahm sich ein Herz und spielte erst noch 2 Gegenspielerinnen aus, ehe sie den Ball überlegt an der Torhüterin vorbeilegte zum 6:2. Ab diesem Zeitpunkt war es ein reiner Sturmlauf der Laimerinnen. Gerade die Außenspielerinnen von Poing konnten einen leid tun, den Sandra setzte sich nun immer wieder mit ihrer Schnelligkeit durch und über rechts waren es erst Michelle H. und anschließend Petra. Doch wir verpassten immer wieder den richtigen Moment für den Abschluss oder den Ball ins Zentrum. In der 66. Minute kamen wir wieder über links durch, ehe erst die Torhüterin gegen Elena parierte und anschließend die Verteidigerinnen zweimal Michelle und Petra blocken konnten, ehe Petra den Ball unter die Latte hämmerte. Die letzten 20 Minuten blieb, das gleiche Bild Poing blieb immer wieder an der Verteidigung hängen und wir scheiterten an uns selber oder an der Torhüterin. Den Schlusspunkt setzte dann aus gerechnet eine Gegenspielerin, als Petra sich wieder einmal stark über rechts durchsetzte und den Ball perfekt reinlegte, kam Scherzl vor Lea an den Ball und versenkte diesen als Eigentor zum Endstand von 8:2 für uns.





Es war ein hochverdienter Sieg gegen eine stark kämpfende Poinger Mannschaft. Die gesamte Mannschaft zeigte eine Reaktion nach einer schwachen ersten Viertelstunde, dies zeigt wieder einmal warum man zurecht auf Rang 2 in der Tabelle überwintert. Wir wünschen den TSV Poing eine erfolgreiche Hinrunde und das alle verletzten Spielerinnen wieder zurückkehren.



Die Rückrunde startet gleich mit dem absoluten Kracherspiel in der Liga. Den wir müssen zum Tabellenersten nach Haar. Es wird wieder ein umkämpftes Spiel erwartet, wie es bereits das Hinspiel gezeigt. Dies war bereits ein absolut hochklassiges Spiel auf Augenhöhe, mit den besseren Ende für die SG aus Haar/Grasbrunn.