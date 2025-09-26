SV Motor Zeitz - SG Deuben/Großgrimma (C-Jugend Kreisliga)

Am Samstag um 10:30 startete die C-Jugend des SV Motor Zeitz in die neue Saison. Zum Auftakt reiste kein geringerer als der vorjährige Kreismeister aus Deuben/Großgrimma an, der ähnlich wie die Zeitzer überwiegend im 2.Jahr C-Jugend ist. Blickt man auf die Vorjahrestabelle, war die Favoritenrolle also klar zugunsten der Gäste verteilt.

Zur Überraschung aller war das Spiel aber von Beginn an alles andere als einseitig. Deuben durch tieferes Verteidigen von Motor zwar mit mehr Spielanteilen, die Schwarz-Roten setzten den durch das Trainerteam vorgegeben Plan allerdings sehr diszipliniert um und verteidigten leidenschaftlich. So konnten Torchancen der Deubener in der ersten Viertelstunde gänzlich vermieden werden. Und auch der Spielverlauf spielte den Zeitzern in die Karten. Nach 7 Minuten bekam Moritz Sonnenschein den Ball nach einem Abpraller, fasste sich aus 25-30 Metern ein Herz und wurde dafür auch belohnt: Hinter dem etwas zu offensiv stehenden Torhüter der Gäste schlug der Ball perfekt ein. So ging der Außenseiter mit der ersten Torchance des Spiels in Führung. Allerdings war auch Deuben effizient und glich in der 17.Minute per Foulelfmeter, geschossen durch Adrian Wagenbrett, aus. Dieser entstand aus Motor-Sicht etwas unglücklich nach einem Fehler in der Abwehr. Auch danach verteidigte das Heimteam weiter sehr diszipliniert und ließ wenig zu, es gelang aber nicht, das 1:1 in die Pause zu bringen. In der 35.Minute ging Deuben in Führung, Adrian Wagenbrett erzielte sein 2.Tor. Direkt danach hatte Julien Klingauf eine Riesenchance, gleich wieder auszugleichen. Das verhinderte aber der Pfosten.